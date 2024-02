DFS Furniture PLC Aktie: So könnte es weitergehen!

Die Analysten bewerten die Aktie der Dfs Furniture langfristig als "Gut". Von insgesamt 18 Analysten, die ihre Meinungen abgegeben haben, wurden 1 als "Gut", 1 als "Neutral" und 0 als "Schlecht" bewertet. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 195 GBP, was einer Erwartung von 72,26 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 113,2 GBP liegt. Basierend auf diesen Bewertungen vergeben die Analysten daher insgesamt die Bewertung "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass die Dfs Furniture derzeit mit einem Relative Strength Index (RSI) von 91,3 überkauft ist, was als "Schlecht" eingestuft wird. Wenn der RSI auf einen Zeitraum von 25 Tagen ausgedehnt wird, ergibt sich ein Wert von 51, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird sie auf dieser Basis als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich für den RSI die Einstufung "Schlecht".

Die trendfolgenden Indikatoren zeigen, dass die Dfs Furniture auf längerfristiger Basis und kurzfristiger Basis jeweils eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 112,65 GBP, während der 50-Tage-Durchschnitt bei 115,89 GBP liegt. Beide Werte weichen nur minimal vom aktuellen Schlusskurs ab, was zu der Bewertung "Neutral" führt.

In Bezug auf die Dividende kann ein Investor, der in die Aktie von Dfs Furniture investiert, eine Dividendenrendite von 3,85 % erzielen, was 0,68 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Neutral" bewertet.