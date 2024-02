DFS Furniture PLC Aktie: So dürfte es jetzt weitergehen!

Der Aktienkurs von Dfs Furniture hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -25,6 Prozent erzielt, was mehr als 22 Prozent unter dem Branchendurchschnitt für "Zyklische Konsumgüter" liegt. Ebenso liegt die Rendite von Dfs Furniture um 21,11 Prozent unter dem Durchschnitt der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche, die in diesem Zeitraum eine mittlere Rendite von -4,49 Prozent aufweist. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating für die Aktie in dieser Kategorie.

In Bezug auf Dividenden schüttet Dfs Furniture derzeit nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Haushalts-Gebrauchsgüter. Die Differenz beträgt 0,68 Prozentpunkte (3,85 % gegenüber 4,54 %) und führt daher zu einer "Neutral"-Einstufung der Dividendenpolitik der Aktie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Dfs Furniture eher neutral diskutiert, wobei das Stimmungsbarometer an zwei Tagen auf grün stand und negative Diskussionen nicht verzeichnet wurden. Insgesamt war die Stimmung der Anleger an drei Tagen größtenteils neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessierten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung und insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die technische Analyse zeigt, dass die Dfs Furniture-Aktie sowohl auf längerfristiger als auch auf kurzfristiger Basis eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der gleitende 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 112,79 GBP, während der letzte Schlusskurs (114,8 GBP) eine Abweichung von +1,78 Prozent aufweist. Der 50-Tage-Durchschnitt beträgt 115,67 GBP und der letzte Schlusskurs liegt mit einer Abweichung von -0,75 Prozent ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt. In Summe erhält Dfs Furniture somit auf Basis trendfolgender Indikatoren eine "Neutral"-Bewertung.