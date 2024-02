DFS Furniture PLC Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Die Stimmung und das Interesse an Dfs Furniture können über einen längeren Zeitraum analysiert werden. Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderungsrate geben interessante Einblicke in das langfristige Stimmungsbild. Die Aktie hat eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt.

Investoren, die derzeit in die Aktie von Dfs Furniture investieren, können eine Dividendenrendite von 3,85 % erwarten, was 0,69 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als neutral bewertet.

In den letzten zwölf Monaten erhielt die Dfs Furniture-Aktie insgesamt 2 Analystenbewertungen, wobei 1 Bewertung positiv, 1 neutral und keine negativ war. Dies führt zu einem insgesamt positiven Rating für die Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 195 GBP, was ein Aufwärtspotenzial von 73,49 % bedeutet und somit zu einer positiven Empfehlung führt.

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Dfs Furniture mit einem Wert von 11,28 deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt von 21,39, was zu einer Unterbewertung des Unternehmens führt. Auf dieser Grundlage wird die Aktie als gute Empfehlung eingestuft.