DFL öffnet Registrierung für Rechte-Ausschreibung

FRANKFURT (dpa-AFX) - Medienunternehmen können sich seit diesem Montag für die Bewerbung um die Rechtevergabe der Fußball-Bundesliga in den Spielzeiten 2025/26 bis 2028/29 registrieren. Über den Beginn dieser Phase informierte die Deutsche Fußball Liga am Montag in einer Mitteilung. Der Ligaverband kündigte an, den Registrierten einen Brief mit Details zum Ablauf zu übermitteln.

Dieser enthalte "den Zeitplan sowie die Verfahrensregeln, insbesondere die Fristen und Kriterien für die Zulassung zu der Ausschreibung, das Verfahren für die Abgabe von Angeboten und die Kriterien und das Verfahren für die Vergabe der ausgeschriebenen Rechtepakete". Danach sollen den zugelassenen Unternehmen die Ausschreibungsunterlagen übersendet werden.

Die Vergabe der Medienrechte soll im zweiten Quartal dieses Jahres erfolgen. Dabei gebe es "für kein Zeitfenster, kein Format und keinen Sender eine Bestandsgarantie", sagte DFL-Geschäftsführer Steffen Merkel jüngst in einem Interview der "Sport-Bild". "Das liegt ganz einfach in der Natur einer offenen Ausschreibung."/pre/DP/jha