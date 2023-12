DFDS A/S Aktie: Jetzt wird es spannend!

Die technische Analyse von Dfds A-Aktien zeigt, dass der 200-Tage-Durchschnitt bei 239,25 DKK liegt, was deutlich unter dem aktuellen Schlusskurs von 220,4 DKK (-7,88 Prozent Abweichung) liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt hingegen liegt bei 208,31 DKK, was über dem letzten Schlusskurs (+5,8 Prozent) liegt und somit zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Dfds A-Aktien bei 2,22 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 9,64 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für die Dividendenpolitik der Aktie.

Die Stimmung und Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigen kaum Veränderungen in den letzten Wochen, was zu einer "Neutral"-Bewertung für die Aktie führt.

In der fundamentalen Analyse zeigt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 7,16, dass Dfds A-Aktien deutlich günstiger bewertet sind als der Branchendurchschnitt von 18,71. Daher wird die Aktie als "Gut"-Empfehlung eingestuft.