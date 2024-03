DEOLEO Aktie: Das wird noch ein spannendes Thema!

Die Analyse der Deoleo-Aktie ergibt gemischte Signale. Bei der Betrachtung der weichen Faktoren wie Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität in den letzten Monaten durchschnittlich war, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Ebenso blieb die Rate der Stimmungsänderung gering, was auch zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Wert für Deoleo.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass der Schlusskurs der Deoleo-Aktie bei 0,2025 EUR lag, was einen Unterschied von -11,96 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage darstellt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 0,21 EUR, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält Deoleo insgesamt eine "Neutral"-Bewertung in der einfachen Charttechnik.

Das Anleger-Sentiment zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung, da weder besonders positive noch negative Diskussionen in den sozialen Medien stattgefunden haben. Der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Deoleo beschäftigt, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt.

Basierend auf dem Relative Strength-Index erhält die Deoleo-Aktie eine "Gut"-Empfehlung für den RSI7 von 27,15. Der RSI25 von 50,83 bedingt hingegen eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Bewertungen für die Deoleo-Aktie gemischte Signale liefern, wobei sowohl "Neutral"- als auch "Gut"-Empfehlungen aus verschiedenen Analysen resultieren.