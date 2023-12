DEOLEO Aktie: Wie ernst sind DIESE Neuigkeiten?

Weitere Suchergebnisse zu "Salesforce":

Die Deoleo-Aktie hat sich in den letzten Tagen bei einem gleitenden Durchschnittskurs von 0,24 EUR stabilisiert, während der aktuelle Kurs bei 0,238 EUR liegt. Dies führt zu einer Distanz von -0,83 Prozent zum GD200 und einer Bewertung als "Neutral". Der GD50 der letzten 50 Tage beträgt 0,23 EUR, was einer Abweichung von +3,48 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment für die Deoleo-Aktie ist positiv, da in den sozialen Medien nur positive Meinungen geäußert wurden. Die Diskussionen der letzten Tage konzentrierten sich hauptsächlich auf positive Themen rund um Deoleo, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Deoleo-Aktie beträgt in den letzten 7 Tagen 60, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI der letzten 25 Tage liegt bei 47,92, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt zeigt die Analyse der RSIs sowie des Sentiments und Buzz, dass die Deoleo-Aktie aktuell als "Neutral" eingestuft wird. Es gab in den letzten Wochen keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Diskussionsstärke, weshalb beide Kriterien ebenfalls als "Neutral" bewertet werden.