DEOLEO Aktie: War das schon alles?

Die Analyse von Sentiment und Buzz im Internet liefert wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Bei Deoleo zeigen sich interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt gering, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Deoleo-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,24 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs weicht um -3,12 Prozent ab, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt eine Nähe zum letzten Schlusskurs, was zu einem neutralen Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Deoleo momentan als überkauft eingestuft wird. Dies führt zu einer schlechten Bewertung. Auf 25-Tage-Basis wird die Aktie jedoch als neutral eingestuft. Zusammenfassend wird Deoleo für diesen Punkt der Analyse als schlecht bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert an. Daher wird das Unternehmen als neutral eingestuft. Insgesamt ist die Aktie von Deoleo bezogen auf die Anlegerstimmung als angemessen neutral bewertet.