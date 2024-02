DENSO Aktie: Ein unglaublicher Hammer!

Weitere Suchergebnisse zu "CTS Eventim":

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Denso liegt bei 18, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 13,21 für "Automatische Komponenten" über dem Durchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht überbewertet ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat Denso eine Rendite von 34,46 Prozent erzielt, was mehr als 13 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Jedoch liegt die mittlere Rendite der "Automatische Komponenten"-Branche in den letzten 12 Monaten bei 40,11 Prozent, was bedeutet, dass Denso mit 5,65 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass die Denso-Aktie aktuell mit einem Relative Strength-Index (RSI) von 23,5 überverkauft ist. Dies führt zu einer Einstufung von "Gut". Auch der RSI25-Wert von 22 deutet darauf hin, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird, was ebenfalls zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher für die RSI-Auswertung eine Einstufung von "Gut".

Mit einer Dividendenrendite von 2,31 Prozent hat Denso derzeit einen etwas niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt von 2,89 Prozent. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung der Denso-Aktie in dieser Kategorie.

