DENSO Aktie: Das ist ein absolutes Geschenk!

Die technische Analyse der Denso-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) derzeit bei 2113,86 JPY verläuft. Dies bedeutet, dass die Aktie als "Gut" eingestuft wird, da der Aktienkurs selbst bei 2298 JPY liegt, was einem Abstand von +8,71 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 2237,11 JPY, was einer Differenz von +2,72 Prozent und somit einem "Neutral"-Signal für die Denso-Aktie entspricht. Zusammenfassend ergibt sich also ein "Gut"-Befund auf Basis der beiden Zeiträume.

In Bezug auf die Dividende liegt Denso mit einer Dividendenrendite von 1,95 % nur leicht unter dem Branchendurchschnitt Automatische Komponenten (2,94 %), was einer Differenz von 0,99 Prozentpunkten entspricht. Daher wird die Einstufung für die Dividende als "Neutral" angesehen.

Das Sentiment und der Buzz, also die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz, spielen ebenfalls eine Rolle bei der Bewertung einer Aktie. In den letzten vier Wochen wurde eine Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Denso festgestellt, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Hingegen wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz registriert, was bedeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Denso daher in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Im fundamentalen Bereich beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei Denso aktuell 21, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Automatische Komponenten" im Durchschnitt ein KGV von 22 aufweisen. Dies bedeutet, dass Denso aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist und daher in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung erhält.