DENSO Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25) auf einen Wert zwischen 0 und 100 normiert. Der Denso-RSI beträgt 6,83, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 liegt bei 21,56, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Gut" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Gut".

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um Denso wider. In den letzten beiden Wochen überwiegen deutlich positive Meinungen, und auch die angesprochenen Themen waren überwiegend positiv. Daher wird das Unternehmen von unserer Redaktion als "Gut" eingestuft. Allerdings ergibt sich auf dieser Ebene ein Handelssignal von 1 Schlecht-Signal, was letztlich zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" Aktie führt.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen, was neue Einschätzungen für Aktien zur Folge haben kann. In Bezug auf Denso wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, weshalb das Sentiment als "Neutral" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einem langfristigen Stimmungsbild von "Neutral" führt.

In fundamentalen Aspekten liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Denso bei 18,13, was 37 Prozent mehr ist als vergleichbare Werte in der Branche. Im Bereich "Automatische Komponenten" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 13, was dazu führt, dass der Titel als überbewertet und somit als "Schlecht" eingestuft wird.