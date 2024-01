DENSO Aktie: Hier braucht man sich keine Sorgen machen!

Weitere Suchergebnisse zu "Denso":

Die Dividendenrendite von Denso beträgt 2,32 Prozent bezogen auf das aktuelle Kursniveau, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 3,09 Prozent liegt. Aus diesem Grund erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat die Denso-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 28,38 Prozent erzielt, was 9,18 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Automatische Komponenten" beträgt 31,99 Prozent, während Denso aktuell 3,61 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.

Nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wird die Denso-Aktie als überbewertet angesehen, da das KGV mit 17,77 insgesamt 25 Prozent höher ist als der Branchendurchschnitt von 14,22 im Segment "Automatische Komponenten". Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher die Einstufung "Schlecht".

Auch das Sentiment und der Buzz rund um die Denso-Aktie wurden analysiert. Die Diskussionsintensität im Netz war dabei mittelmäßig, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Denso in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".