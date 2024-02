DENSO Aktie: Die Anleger zögern noch, warum eigentlich?

Weitere Suchergebnisse zu "Denso":

Die technische Analyse der Denso-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 2257,79 JPY verläuft. Dies bedeutet, dass der Aktienkurs bei 2618 JPY gehandelt wird, was einem Abstand von +15,95 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 2273,85 JPY, was einer Differenz von +15,14 Prozent entspricht. Basierend auf diesen beiden Zeiträumen erhält die Denso-Aktie die Einstufung "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) für Denso liegt bei 8,04, was auf eine positive Bewertung hinweist. Auch der RSI25 beläuft sich auf 22,48, was ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Gut".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Denso eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Auf dieser Grundlage erhält Denso eine "Gut"-Einschätzung. Allerdings gab es mehr Verkaufssignale als Kaufsignale, weshalb in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung vorliegt. Insgesamt wird die Anlegerstimmung jedoch als "Gut" eingestuft.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Denso bei 18,13 liegt, was deutlich über dem Branchenmittel von 13,57 liegt. Aufgrund dieses überbewerteten KGV wird die Aktie als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft.