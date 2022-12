DENQBAR ist Top-Arbeitgeber im Mittelstand / Hohe Auszeichnung für das Pirnaer Unternehmen

Pirna (ots) -Nachdem die DENQBAR GmbH mit dem TOP JOB-Award 2022 und dem FOCUS Wachstumschampion 2023 bereits zwei renommierte Preise für unternehmerischen Erfolg und fortschrittliches Arbeitgebertum erhalten hat, folgte mit dem FOCUS Top-Arbeitgeber Mittelstand 2023 nun die dritte Auszeichnung des Jahres.FOCUS Business und das Research-Institut FactField ermitteln in ihrer bundesweiten Studie die besten Arbeitgeber des deutschen Mittelstandes.Die Unternehmensanalyse wird seit 2013 erstellt und die Daten jährlich neu erhoben. Dazu werden unter anderem Mitarbeiter zu ihrem Arbeitgeber befragt und vorhandene Online-Bewertungen zum Unternehmen in die Studie miteinbezogen.Unter ca. 40000 Firmen aus 33 verschiedenen Branchen hat die DENQBAR GmbH es unter die 4000 geschafft, die Einzug in diese Liste halten konnten. So rangiert das E-Commerce-Unternehmen deutschlandweit in der Branche Elektro/Elektronik in ihrer Größenkategorie (11 bis 50 Mitarbeiter) auf einem großartigen fünften Platz. In Sachsen ist es branchenübergreifend gar ein sensationeller vierter Rang.Mit der erneuten Auszeichnung für unternehmerisch und sozial wertvolles Handeln bietet die DENQBAR GmbH ein gesund gewachsenes Arbeitsumfeld sowohl für bestehende als auch perspektivisch für künftige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.Gerade in Zeiten eines unübersichtlichen Arbeitsmarktes dienen solche Auszeichnungen als wertvolle Orientierung. Nicht nur für den Arbeitnehmer als Bestätigung seiner Leistung, sondern auch für den geneigten Bewerber, der auf seiner Suche durch die vielen Stellenangebote nach Eckpfeilern sucht, die ihm Halt und Richtung geben.Mehr Informationen zum Award lesen Sie unter :https://www.denqbar.com/blog/b-342/undhttps://focusbusiness.de/arbeitgeber-mittelstandÜber die DENQBAR GmbHDer Name DENQBAR steht seit nunmehr 2004 für qualitativ hochwertige Produkte im Bereich der mobilen Stromerzeuger, Gartengeräte und Baumaschinen - über 450.000 zufriedene Kunden sprechen dafür, dass wir durch Leistung, Innovationsgeist und exzellenten Service überzeugen und uns über die Jahre zu einem Hersteller von Rang und Namen entwickelt haben.Pressekontakt:Marcus HeinenTel.: +49 (0) 3501 / 71130marcus.heinen@denqbar.deOriginal-Content von: Denqbar GmbH, übermittelt durch news aktuell