DEMIRE gewinnt Premier Inn für die Kurfürsten Galerie in Kassel Langen, Kassel, 22. September 2022. Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN: DE000A0XFSF0) hat ein Premier Inn Hotel für die Kurfürsten Galerie in der Kasseler Innenstadt gewonnen. Damit erhält der gemischt genutzte Komplex einen neuen und begehrten Ankermieter mit internationalem Renommee. Die Kurfürsten Galerie in der Kasseler Innenstadt gehört… Hier weiterlesen