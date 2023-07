DEMIRE – Verkauf Leipzig geplatzt. 121 Mio EUR weniger „für die Anleihe“.

Jetzt heisst es: „Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN: DE000A0XFSF0) („DEMIRE“ oder „Gesellschaft“) wurde vom Käufer der Logistikimmobilie LogPark in Leipzig für rund EUR 121 Millionen („Immobilie“) darüber informiert, dass dieser vom Kaufvertrag zurücktritt und beabsichtigt, die Transaktion nicht zu vollziehen. Die DEMIRE hält den Rücktritt vom Kaufvertrag für unbegründet und wird daher rechtliche Schritte hiergegen prüfen.(…)“ (ad-hoc, DEMIRE, 3.07.2023). Macht es nicht einfacher für das Management. Selbst wenn es eine „Entschädigung“ vor Gericht geben sollte oder man sogar den Vollzug des Verkaufs „duchgeklagt“ bekommt, ein Ergebnis wird es nicht vor Fälligkeit der Anleihe geben. Also müssen Alternativverkäufe her – oder ein neuer Käufer für Leipzig. Derzeit eher schwierig…

Einzig positiver Nebeneffekt für DEMIRE: FFO und Mieteinnahmen steigen in der zweiten Jahreshälfte, Prognose hoch.

Vor dem Hintergrund des Verbleibs der Leipziger Liegenschaft im DEMIRE-Konzern habe der Vorstand der Gesellschaft Montag beschlossen, die Prognose für das Geschäftsjahr 2023 anzupassen. Unter Berücksichtigung der zusätzlichen Mieteinnahmen aus der Immobilie für das zweite Halbjahr 2023 erwarte der Vorstand für 2023 nunmehr Mieteinnahmen von 74,5 Mio bis 76,5 Mio EUR (bisher 71. bis 73 Mio.) und Funds from Operations I (FFO I nach Steuern, vor Minderheiten) von 33 Mio EUR bis 35 Mio EUR (bisher 30 bis 32 Mio.).

Damit ist klar – Jahresmiete des Leipziger Logistikparks bewegt sich bei ca. 6 Mio EUR. Keine überwältigende Mietrendite bei einem Verkaufswert von 121 Mio EUR. Da scheint noch einiges an Luft respektive Verbesserungsbedarf in Leipzig gegeben. Bleibt bei unserer Einschätzung in der Reihe:

