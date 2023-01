DELHIWOOD 2023 - EINE NEUE ÄRA FÜR DIE INDISCHE HOLZVERARBEITUNGS- UND MÖBELHERSTELLUNGSINDUSTRIE

Noida, Indien (ots/PRNewswire) -Führende Akteure aus dem Segment Holzverarbeitung und Möbelherstellung werden bei der DELHIWOOD 2023 vom 2. bis zum 5. März im India Expo Mart, Greater Noida (DELHI NCR) nach vier Jahren zusammenkommen.Auf der DELHIWOOD 2023, die von NürnbergMesse India organisiert wird, werden mehr als 600 Marken aus mehr als 37 Ländern in mehr als 10 Länderpavillons vertreten sein.DIE ENTWICKLUNG DER HOLZVERARBEITENDEN INDUSTRIE IN INDIEN AN VORDERSTER FRONTDie Nachfrage nach Holzmöbeln ist in Indien um ein Vielfaches gestiegen. Indien ist weltweit der fünftgrößte Möbelhersteller und der viertgrößte Möbelkonsument. Der Markt wurde im Geschäftsjahr 2021 auf 17,4 Mrd. USD geschätzt und soll bis 2026 voraussichtlich 37,7 Mrd. USD erreichen.Luigi De Vito, Präsident von Eumabois (European Federation of Woodworking Machinery Manufacturers), Geschäftsführer der SCM Group und Leiter der SCM Wood Division, ist optimistisch in Bezug auf den Umfang des indischen Marktes und der indischen Industrie: „Indien genießt einen günstigen Platz auf dem asiatischen Markt. Es hat die Technologie, das Talent sowie die Nachfrage. Alles in allem lohnt es sich also, in Indien zu investieren, wenn man sich das große Potenzial ansieht, das das Land bietet."Als Forum für den Wissensaustausch wird die DELHIWOOD mehrere Seminare zu den neuesten Trends und Innovationen bieten, die von führenden Industrieverbänden organisiert werden, sowie Weiterbildungsprogramme, die vom Furniture & Fittings Skill Council of India veranstaltet werden.Besucher, darunter Möbelhersteller, Küchenhersteller, Sägewerke, Kartonhersteller, Zubehör- und Komponentenhersteller, Händler, Architekten, Bauherren und Innenarchitekten können während der 4-tägigen Veranstaltung auf die neuesten Technologien, Materialien und Innovationen gespannt sein.Die zweite Ausgabe von „Wood in Architecture and Design", einer eintägigen Konferenz, die am 3. März stattfindet, wird durch Podiumsdiskussionen, Expertenpräsentationen und interessante Fallstudien die Anwendung von Holz als Baumaterial erkunden. https://w-a-d.in/Die gleichzeitig stattfindende INDIA MATTRESSTECH + UPHOLSTERY SUPPLIES EXPO wird die neueste Technologie für Matratzen-Produktionsmaschinen und -Zubehör, Matratzen-Feinbearbeitungsmaschinen und -Zubehör, Produktionswerkzeuge und -ausrüstung, Polster-Produktionstechnologie, Bettensysteme, neue Materialien usw. präsentieren.Weitere Informationen zur Veranstaltung finden Sie auf https://www.delhi-wood.com/, http://www.indiamattressexpo.com/Um weitere Informationen zu erhalten, wenden Sie sich bitte an:Messe: Pradeep Kumar GopalPortfolio DirectorE-Mail: pradeepkumar.gopal@nm-india.comTel.: +91-8046748888Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1991811/DW_IME_NM_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/delhiwood-2023--eine-neue-ara-fur-die-indische-holzverarbeitungs--und-mobelherstellungsindustrie-301734628.htmlPressekontakt:Rucheeka Chhugani,Director - Corporate Affairs and Communication,E-Mail: rucheeka.chhugani@nm-india.comOriginal-Content von: NuernbergMesse India Private Limited, übermittelt durch news aktuell