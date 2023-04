DEKRA und LatticeFlow starten KI-Dienstleistungen zur Sicherheitsbewertung

Finanztrends Video zu Platin



Stuttgart, Deutschland (ots/PRNewswire) -DEKRA und LatticeFlow unterzeichnen Partnerschaftsvereinbarung, um Kunden beim Einsatz fortschrittlicher KI-Modelle zu unterstützen und gleichzeitig Sicherheit und Vertrauenswürdigkeit durch KI-Bewertungsdienste zu gewährleistenDEKRA, das größte nicht börsennotierte Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsunternehmen (TIC), und LatticeFlow, die führende KI-Entwicklungs- und Einsatzplattform zur kontinuierlichen Verbesserung der Modellleistung, gaben heute die Gründung einer strategischen Partnerschaft bekannt, um KI-Sicherheitsbewertungen für Unternehmenskunden anzubieten. Das gemeinsame Angebot wird den branchenweit ersten Service zur Bewertung von KI-Modellen bieten, der den neuesten ISO-Normen für Datenqualität und Modellrobustheit entspricht.Der neue KI-Sicherheitsbewertungsdienst stützt sich auf die Erfahrung von DEKRA bei der Durchführung unabhängiger Sicherheitsbewertungen durch Dritte und wird mit der preisgekrönten, skalierbaren Plattform von LatticeFlow zur Bewertung und Zertifizierung der KI-Daten und -Modelle eines Kunden kombiniert. Der neue Service ermöglicht es Kunden, eine umfassende und unvoreingenommene Bewertung ihrer KI-Daten und -Modelle zu erhalten, um Risiken durch die Identifizierung und Beseitigung von Lücken in der Datenqualität und Modellleistung zu steuern.„In den letzten sechs Monaten hat sich die Einführung von KI deutlich beschleunigt. Dies löste bei prominenten KI-Forschern Sicherheitsbedenken aus, die einen vorübergehenden Stopp groß angelegter KI-Experimente forderten – in der Hoffnung, sicherere und verantwortungsvollere Implementierungen zu gewährleisten", sagte Petar Tsankov, CEO von LatticeFlow. „Auch wenn ein kompletter Stopp wahrscheinlich nicht durchführbar ist, glauben wir, dass wir durch die Zusammenarbeit mit dem bewährten Team von DEKRA in der Lage sein werden, Unternehmen dabei zu helfen, die mit KI verbundenen Risiken zu mindern und den Übergang zu einer sicheren KI-Einführung zu beschleunigen."KI-Sicherheitsbewertungen sind die Brücke zur Schaffung vertrauenswürdiger KI.Angesichts dieser dringenden Notwendigkeit, Fortschritte bei der Genauigkeit, Sicherheit, Transparenz und Zuverlässigkeit von KI-Systemen zu gewährleisten, unterzeichneten Fernando Hardasmal, DEKRA Executive Vice President und Head of Digital & Product Solutions, und Petar Tsankov, CEO von LatticeFlow, am 11. April in Málaga, Spanien, die Partnerschaftsvereinbarung zur KI-Sicherheitsbewertung.Die Zusammenarbeit zwischen DEKRA und LatticeFlow bringt ihr einzigartiges Fachwissen und ihre Technologie zusammen. DEKRA verfügt über fast ein Jahrhundert Erfahrung in der Sicherheitsprüfung und Zertifizierung von Spitzenunternehmen und wendet eine bewährte Methodik an, die auf aktuellen Standards für gründliche Bewertungen basiert. LatticeFlow, gegründet von einer Gruppe von KI-Forschern und KI-Experten, hat die erste skalierbare Plattform für die Bewertung von KI-Daten und -Modellen entwickelt, auf deren Grundlage das Team den weltweit ersten globalen Wettbewerb für KI-Tests gewonnen hat. Beide Teams sind über Organisationen wie die Internationale Organisation für Normung (ISO) und die Europäische Kommission aktiv an der Definition der neuen Normen für vertrauenswürdige KI beteiligt.Xavier Valero, Director of Artificial Intelligence and Advanced Analytics bei DEKRA, fügte hinzu: „Die Notwendigkeit, die Sicherheit und Zuverlässigkeit von KI-Anwendungen zu gewährleisten, ist zeitkritisch, auch wenn die KI-Vorschriften noch in der Entwicklung sind. Der Gatekeeper für die digitale Transformation muss eine vertrauenswürdige KI sein, und DEKRA unterstützt Kunden in ihrem Bemühen sicherzustellen, dass ihre KI-Technologie durch unsere Test- und Beratungsdienste zuverlässig, sicher und geschützt ist."Informationen zu DEKRADEKRA ist seit fast 100 Jahren im Bereich der Sicherheit tätig. Das Unternehmen wurde 1925 als Deutscher Kraftfahrzeug-Überwachungs-Verein e.V. in Berlin gegründet und ist heute eine der weltweit führenden Sachverständigenorganisationen. Die DEKRA SE ist eine Tochtergesellschaft von DEKRA e.V. und verwaltet das operative Geschäft des Konzerns. Im Jahr 2022 erwirtschaftete DEKRA einen vorläufigen Umsatz von knapp 3,7 Milliarden Euro. Das Unternehmen beschäftigt derzeit mehr als 48.000 Mitarbeiter (Stand: 30.09.2022) in etwa 60 Ländern auf allen Kontinenten. Mit qualifizierten und unabhängigen Expertendiensten setzt sich das Unternehmen für die Sicherheit im Straßenverkehr, am Arbeitsplatz und zu Hause ein. Die Dienstleistungen reichen von der Fahrzeuginspektion und der Erstellung von Gutachten bis hin zu Schadendienstleistungen, Industrie- und Gebäudeinspektionen, Sicherheitsberatung, Prüfung und Zertifizierung von Produkten und Systemen sowie Schulungen und Zeitarbeit. Die Vision für den 100. Geburtstag im Jahr 2025 lautet: DEKRA ist der globale Partner für eine sichere und nachhaltige Welt. Mit dem Platin-Rating von EcoVadis gehört DEKRA nun zu den besten ein Prozent der bewerteten nachhaltigen Unternehmen. Weitere Informationen erhalten Sie auf https://www.dekra.com (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3842225-1&h=3409368717&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3842225-1%26h%3D1961011257%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.dekra.com%252F%26a%3D%25C2%25A0https%253A%252F%252Fwww.dekra.com&a=+https%3A%2F%2Fwww.dekra.com)Informationen zu LatticeFlowLatticeFlow ist ein preisgekröntes Spin-off der ETH Zürich, das im Jahr 2020 von einem weltweit anerkannten Team von KI-Experten gegründet wurde und dessen Ziel es ist, Kunden bei der Entwicklung robuster und leistungsstarker KI-Modelle zu unterstützen. Um dieses Ziel zu erreichen, hat das Unternehmen die erste skalierbare Plattform entwickelt, die KI-Teams durch den KI-Lebenszyklus führt, indem sie automatisch Daten- und Modellprobleme findet und behebt. Das Unternehmen ist auch der Schöpfer der weltweit ersten skalierbaren Plattform zur Zertifizierung von KI-Modellen. LatticeFlow wurde 2022 in die renommierte „AI100-Liste der innovativsten KI-Unternehmen" von CB Insights aufgenommen und gewann im April 2023 den ersten Platz bei der weltweiten AI Privacy Challenge, 2022 den Swiss AI Award und 2021 den US Army Global AI Award. Weitere Informationen zu LatticeFlow finden Sie unter https://latticeflow.ai/ai-assessment (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3842225-1&h=3310076172&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3842225-1%26h%3D1740026941%26u%3Dhttps%253A%252F%252Flatticeflow.ai%252Fai-assessment%26a%3Dhttps%253A%252F%252Flatticeflow.ai%252Fai-assessment&a=https%3A%2F%2Flatticeflow.ai%2Fai-assessment) oder kontaktieren Sie media@latticeflow.ai.View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/dekra-und-latticeflow-starten-ki-dienstleistungen-zur-sicherheitsbewertung-301803334.htmlOriginal-Content von: Latticeflow, übermittelt durch news aktuell