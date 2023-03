DEKRA stärkt Cyber Security-Geschäft / Onward Security in Taiwan wird Teil des DEKRA Konzerns

Finanztrends Video zu Platin



Stuttgart (ots) -- Führender Anbieter von Cyber Security-Prüfungen und -Zertifizierungen- Erweitertes Portfolio an Akkreditierungen und F&E-Kapazitäten- Zugang zu Schlüsselmärkten in der Region Asien-PazifikDie Expertenorganisation DEKRA hat den führenden Anbieter von Cyber Security-Lösungen Onward Security in Taiwan übernommen. Die Transaktion ist für DEKRA ein wichtiger Schritt, um das Dienstleistungs-Portfolio im wachstumsstarken Bereich Cyber Security zu erweitern. Mit der Erfahrung in den Feldern Konsumgüter, Industrie, Informations- und Kommunikationstechnik (ICT), Medizintechnik und Automobil wird Onward Security eine Schlüsselrolle für ein noch schnelleres Wachstum von DEKRA in verschiedenen Ländern der Region Asien-Pazifik (APAC) und weltweit einnehmen.Onward Security wurde 2014 gegründet und ist ein spezialisierter Anbieter für Cyber Security-Compliance-Lösungen für Auftraggeber aus der IoT/IIoT-Geräteherstellung und aus den Branchen Automobil, Industrie und Medizintechnik. Das Unternehmen ist in der Region führend bei IoT-Cyber-Security-Prüfungen und -zertifizierungen. Im Jahr 2021 wurde Onward Security als "Hot Company" bei den Cyber Security Internet of Things Global InfoSec Awards ausgezeichnet.Die Transaktion ist Teil der DEKRA Strategie, der weltweit führende Anbieter von Zertifizierungs- und Prüfdienstleistungen für Cyber-Sicherheit zu werden. DEKRA investiert langfristig in diesen Bereich und hat bereits 2017 Epoche & Espri, ein führendes Common Criteria- und FIPS-Labor mit Sitz in Madrid, Spanien, übernommen sowie 2022 den globalen Cyber Security Hub gegründet. Mit Onward Security bietet DEKRA jetzt auch in der APAC-Region Cyber Security-Evaluierungen, -Bewertungen, -Zertifizierungen und -F&E an.Mike Walsh, DEKRA Executive Vice President und Leiter der APAC-Region, freut sich über die Übernahme: "Wir sind zuversichtlich, dass wir mit den Stärken unserer beiden Unternehmen die Präsenz in der APAC-Region festigen und unseren Kunden weltweit noch mehr wertvolle Dienstleistungen bieten können. Die zunehmende Komplexität von Cyber-Bedrohungen und die Notwendigkeit für Unternehmen, einen vertrauenswürdigen Cyber-Security-Partner zu haben, machen diesen Bereich zu einem wichtigen Investitionsfeld für DEKRA."Fernando E. Hardasmal, DEKRA Executive Vice President und Leiter des Geschäftsfelds Digital & Product Solutions: "Mit der Integration von Onward Security können wir das Portfolio unserer Cyber Security-Dienstleistungen und unsere F&E-Kapazitäten ausbauen. DEKRA kann künftig den Auftraggebern umfassende Lösungen anbieten, um den neuen regulatorischen Herausforderungen gerecht zu werden. Wir werden mit einem erweiterten Portfolio an Akkreditierungen den Marktzugang zu wichtigen Regionen ermöglichen. Wir kennen das talentierte Team von Onward Security seit vielen Jahren, es teilt die DEKRA Werte und Ambitionen, und wir sind stolz, sie als Teil der DEKRA Familie bei uns zu haben."Morgan Hung, Mitbegründer, Chairman und General Manager von Onward Security, freut sich ebenfalls über die künftige Zusammenarbeit: "Wir glauben, dass unsere Expertise im Bereich IoT-Cyber-Sicherheit die bestehenden Fähigkeiten von DEKRA ergänzen wird, um bei der Entwicklung von IoT-Cyber Security führend zu sein und unseren Kunden erstklassige Cyber-Sicherheitslösungen zu bieten."Über DEKRASeit fast 100 Jahren arbeitet DEKRA für die Sicherheit: Aus dem 1925 in Berlin gegründeten Deutschen Kraftfahrzeug-Überwachungs-Verein e.V. ist eine der weltweit führenden Expertenorganisationen geworden. Die DEKRA SE ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft des DEKRA e.V. und steuert das operative Geschäft des Konzerns. Im Jahr 2022 hat DEKRA einen Umsatz von voraussichtlich fast 3,7 Milliarden Euro erzielt. Mehr als 48.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Stand 30.9.2022) sind in rund 60 Ländern auf allen fünf Kontinenten im Einsatz. Mit qualifizierten und unabhängigen Expertendienstleistungen arbeiten sie für die Sicherheit im Verkehr, bei der Arbeit und zu Hause. Das Portfolio reicht von Fahrzeugprüfungen und Gutachten über Schadenregulierung, Industrie- und Bauprüfung, Sicherheitsberatung sowie die Prüfung und Zertifizierung von Produkten und Systemen bis zu Schulungsangeboten und Zeitarbeit. Die Vision bis zum 100. Geburtstag im Jahr 2025 lautet: DEKRA wird der globale Partner für eine sichere und nachhaltige Welt. DEKRA gehört schon heute mit dem Platinum-Rating von EcoVadis zu den Top-1-Prozent der nachhaltigen Unternehmen im Ranking.Pressekontakt:DEKRA e.V.KonzernkommunikationTilman Vögele-Ebering0711.7861-21220711.7861-742122tilman.voegele-ebering@dekra.comOriginal-Content von: DEKRA SE, übermittelt durch news aktuell