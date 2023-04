DEKRA prämiert VicOne mit ASPICE CL2-Zertifizierung für die Entwicklung und Qualität seiner Automotive Embedded Software

Finanztrends Video zu Platin



Dallas (USA)/Taipeh (Taiwan) (ots) -Auszeichnung unterstreicht den bewährten Cybersecurity-Schutz von VicOne für globale Automobilunternehmen (OEMs) und ZuliefererVicOne (http://www.vicone.com/), ein Anbieter von Cybersicherheitslösungen für die Automobilindustrie, wurde von der DEKRA mit der ASPICE CL2-Zertifizierung ausgezeichnet, als Anerkennung für die herausragende Entwicklung und Qualitätskontrolle seiner Embedded Software für die Automobilindustrie. Die ASPICE (Automotive Software Process Improvement and Capability dEtermination) Zertifikate wurden entwickelt, um die Leistung sowie die Entwicklungsprozesse von OEM-Zulieferern in der Automobilindustrie zu bewerten. Sie sind auf die spezifischen Bedürfnisse internationaler Automobilhersteller und des gesamten Automobilbereichs zugeschnitten.Automotive SPICE hat sich zu einem weltweit anerkannten Standard und einer geschätzten Zertifizierung für die Bewertung der Qualität von Softwareanbietern entwickelt. Das Bewertungsschema evaluiert die Forschungs- und Entwicklungsfähigkeiten von Softwareentwicklungsteams in der Automobilindustrie auf Basis der ISO/IEC-Normen. Es kann OEMs und Tier-1-Zulieferern dabei helfen, die Vorschriften (UN R155 und ISO/SAE 21434) mehr als zu erfüllen und gleichzeitig die Verteidigung gegen künftige Bedrohungen der Cybersicherheit zu stärken.Der CEO von VicOne, Max Cheng, erhielt das ASPICE CL2-Zertifikat von Aaron Lee, Managing Director bei DEKRA Taiwan, bei der Verleihungszeremonie am 23. März in Taipeh (Taiwan).Gerhard Rieger, Senior Vice President bei DEKRA Global Functional Safety, betont, dass "DEKRA und VicOne im Jahr 2022 ihre Kräfte im Bereich der Cybersecurity-Zertifizierungsprogramme für die Automobilindustrie bündeln. VicOne hat erfolgreich seine ASPICE CL2-Zertifizierung bestanden und gezeigt, dass seine Softwaresysteme sicher eingesetzt werden können und mit den modernsten Betriebsverfahren und Standards zur Bewertung der Prozesserfüllung gemäß dem ASPICE-Framework übereinstimmen. DEKRA wird weiterhin mit VicOne in Projekten zusammenarbeiten, um globalen Kunden hochwertige Cybersecurity-Beratung und -Lösungen für ein optimales Software-Management und hochwertige Kontrollprozesse zu bieten."DEKRA hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Modernisierung und nachhaltige Entwicklung der Automobilindustrie zu steuern. Laut Daniel Lee, General Manager von DEKRA Taiwan Product Testing Operations, "ist ASPICE weithin als erstklassiger Prüf- und Zertifizierungsstandard anerkannt, und DEKRA ist bestrebt, einen Service anzubieten, bei dem Kunden in der automobilen Lieferkette in den Genuss integrierter Lösungen kommen. Dies umfasst Standards wie ISO 26262 / IEC 61508 (funktionale Sicherheit), ISO/SAE 21434 / SAE J3061 (Cybersicherheit von Straßenfahrzeugen), ISO 27001 / TISAX-Standards für die Bewertung der Informationssicherheit und Automotive SPICE, ein Gütesiegel für Software."VicOne, ein Tochterunternehmen von TrendMicro, dessen CEO Eva Chen an der DEKRA-Zertifizierungszeremonie teilnahm, widmet sich der Cybersicherheit von Elektrofahrzeugen und vernetzten Autos von heute und morgen. In ihrer Dankesrede sagte Eva Chen: "TrendMicro hat seine Startups immer ermutigt, ihre Expertise in ihren jeweiligen Bereichen unter Beweis zu stellen. Der Vehicle-to-Everything (V2X) Ansatz ist ein unausweichlicher Trend, und wir freuen uns, dass VicOne hierbei eine Vorreiterrolle einnimmt und neue Wege in dieser Technologie beschreitet.""Angesichts der wachsenden Funktionen und Anwendungen von V2X sind eine sicherere Cockpit-Umgebung und ein sicheres Fahrerlebnis das gemeinsame Ziel von OEMs und allen Fahrzeugherstellern", so Max Cheng, CEO von VicOne. "VicOnes exzellente Fähigkeiten bei der Entwicklung und Qualitätskontrolle im Bereich eingebetteter Softwaresysteme für die Automobilelektronik, werden seit langem von weltbekannten Automobilherstellern (OEMs) und -zulieferern bekräftigt. Mit der Verleihung der ASPICE CL2-Zertifizierung wurde nun anerkannt, dass unsere Cybersicherheitslösungen für den Automobilbereich die fortschrittlichsten Arbeitsprozesse und Standards erfüllen."Bildmaterial zu dieser Meldung finden Sie unter: https://www.gcpr.de/presseraum/vicone/Über DEKRASeit fast 100 Jahren arbeitet DEKRA für die Sicherheit: Aus dem 1925 in Berlin gegründeten Deutschen Kraftfahrzeug-Überwachungs-Verein e.V. ist eine der weltweit führenden Expertenorganisationen geworden. Die DEKRA SE ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft des DEKRA e.V. und steuert das operative Geschäft des Konzerns. Im Jahr 2022 hat DEKRA einen Umsatz von voraussichtlich fast 3,7 Milliarden Euro erzielt. Mehr als 48.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Stand 30.9.2022) sind in rund 60 Ländern auf allen fünf Kontinenten im Einsatz. Mit qualifizierten und unabhängigen Expertendienstleistungen arbeiten sie für die Sicherheit im Verkehr, bei der Arbeit und zu Hause. Das Portfolio reicht von Fahrzeugprüfungen und Gutachten über Schadenregulierung, Industrie- und Bauprüfung, Sicherheitsberatung sowie die Prüfung und Zertifizierung von Produkten und Systemen bis zu Schulungsangeboten und Zeitarbeit. Die Vision bis zum 100. Geburtstag im Jahr 2025 lautet: DEKRA wird der globale Partner für eine sichere und nachhaltige Welt. DEKRA gehört schon heute mit dem Platinum-Rating von EcoVadis zu den Top-1-Prozent der nachhaltigen Unternehmen im Ranking.Über VicOne:Mit der Vision, die Fahrzeuge von morgen zu sichern, bietet VicOne ein breites Portfolio an Cybersicherheitssoftware und -dienstleistungen für die Automobilindustrie. Die Lösungen von VicOne wurden speziell für die strengen Anforderungen von Automobilherstellern entwickelt und sind so konzipiert, dass sie die speziellen Anforderungen moderner Fahrzeuge erfüllen. Als Tochterunternehmen von Trend Micro stützt sich VicOne auf eine solide Grundlage im Bereich der Cybersicherheit, die aus der über 30-jährigen Erfahrung von Trend Micro in der Branche resultiert. VicOne bietet beispiellosen Schutz für die Automobilindustrie und fundierte Kenntnisse in Sicherheitsbelangen, die es unseren Kunden ermöglichen, sichere und intelligente Fahrzeuge zu bauen. Weitere Informationen finden Sie unter www.vicone.comPressekontakt:VicOne in Europa:GlobalCom PR-Network GmbHMartin Uffmann / Slavena Radevamartin@gcpr.net / slavena@gcpr.netTel.: +49 (0)89 360 363-41 / -50Original-Content von: VicOne, übermittelt durch news aktuell