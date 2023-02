DEG: 15 Mio. EUR für afrikanischen Tech-Fonds / Beteiligung am Partech Africa Fund II

Köln (ots) -Die DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH erleichtert jungen afrikanischen Technologieunternehmen den Zugang zu langfristigen Finanzierungen: Sie beteiligt sich mit 15 Mio. EUR am Partech Africa Fund II (PAF II) von Partech Partners. Der Venture Capital Fonds wird sich auf Investitionen in rasch wachsende Technologieunternehmen in Afrika konzentrieren, zum Beispiel in Nigeria, Ägypten, Südafrika, Kenia und Senegal.Erfolgreiche erste Zeichnungsrunde mit 245 Mio. EURFür aufstrebende Technologieunternehmen in Afrika stellt das eingeschränkte Angebot an Beteiligungskapital ein Wachstumshindernis dar. Hier setzt der Partech Africa Fund II an. Es ist der größte afrikanische Venture Capital Fonds mit Fokus auf Technologieunternehmen, in Bereichen wie HealthTech, FinTech und RetailTech. Der Vorgängerfonds Partech Africa Fund I hat mit seinen Investitionen unter anderem zur Schaffung von mehr als 4.000 neuen Arbeitsplätzen beigetragen.Zu den weiteren Kapitalgebern des PAF II gehören die KfW als Ankerinvestor, die Europäische Investitionsbank, die zur Weltbankgruppe gehörende IFC sowie die europäischen Entwicklungsfinanzierer FMO, BII und Proparco. Bis zum Ende der ersten Zeichnungsrunde lag das Fondsvolumen bereits bei 245 Mio. EUR, d.h. über der angestrebten Fondsgröße von 230 Mio. EUR.Erster afrikanischer Fonds im Tech-Fonds-Portfolio der DEG"Mit unserer Beteiligung an PAF II unterstützen wir den afrikanischen Technologiesektor. Wir tragen dazu bei, Finanzierungslücken bei afrikanischen Technologieunternehmen zu schließen, bis diese groß genug etwa für private Investoren oder einen Börsengang sind. Wir freuen uns außerdem, PAF II als ersten afrikanischen Fonds in unser Tech-Fonds-Portfolio aufzunehmen. Das Partech Team hat bereits erfolgreiche Investitionen getätigt, zum Beispiel in Wave, das erste "Einhorn" im frankophonen Afrika, und setzt über die Vorgängerfonds bei den finanzierten Unternehmen hohe ESG-Standards um", kommentierte Carola Bose, Leiterin der Equity Africa Abteilung bei der DEG.Partech Partners ist ein global tätiger Technologie-Venture-Fondsmanager mit Niederlassungen in San Francisco, Paris, Berlin, Dakar und Nairobi. Partech hat seit seiner Gründung im Jahr 1982 in fast 500 Portfoliounternehmen in 40 Ländern auf vier Kontinenten investiert. Dazu zählt das nigerianische Start-up TradeDepot, das eine digitale Plattform für den Einzelhandel in Afrika geschaffen hat, worüber kleine Einzelhändlerinnen und -händler etwa Preise und Rabatte großer Marken in Echtzeit einsehen können.Als einer der größten europäischen Entwicklungsfinanzierer leistet die DEG Beiträge zur Digitalisierung in ihren Partnerländern und fördert innovative Geschäftsmodelle. Die DEG investiert dazu in Fintechs sowie in Early-Growth und Venture-Capital-Unternehmen in sich entwickelnden Märkten.Pressekontakt:Anja StrautzStellv. PressesprecherinDEG - Deutsche Investitions- undEntwicklungsgesellschaftKommunikationKämmergasse 2250676 KölnTel.: +49 221 4986 1474Fax: +49 221 4986 1843mailto:presse@deginvest.dehttp://www.deginvest.deOriginal-Content von: DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft, übermittelt durch news aktuell