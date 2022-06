DEFAMA Aktie KAUF – Platow Brief sieht DEFAMA als Basisinvestment im Immobilienbereich

DEFAMA Aktie – KAUFEN. Für den Platow Brief keine Frage, an der DEFAMA sei, wenn man sich Immobilienaktien zur Diversifizierung ansehe, kkein Vorbeikommen. Bereits die Ergebnisse unserer Gegenüberstellung „Von Alstria,… bis zu Vonovia -„Zinswende“ und Klumpenrisiken? Zinssätze. Laufzeiten.“ zeigten, dass die Aktie der DEFAMA AG (ISIN: DE000A13SUL5) „anzuschauen ist“. Die Experten vom Platow Brief nehmen die angekündigte Prognoseerhöhung im Zusammenhang mit den anstehenden Halbjahreszahlen als Anlass für eine klare, fundiert begründete Handlungsempfehlung:



Defama profitiert von Inflation

Äußerst unglücklich wurden wir Mitte Juni bei Defama ausgestoppt: Die Immobilien-Aktie (24,00 Euro; DE000A13SUL5) war zwar angesichts steigender Zinsen schon länger im Sinkflug, rutschte aber nur kurz unter unsere Stoppmarke von 22,20 Euro und orientiert sich seither wieder deutlich nach oben (+14%). PB-Lesern, die unserer Erstempfehlung vom 31.7.20 folgten, bleibt ein Gewinn von fast 30%.



UND GEFALLEN IHNEN DIE KLAREN AUSSAGEN UNSERES GASTBEITRAGES AUS DEM AKTUELLEN PLATOW BRIEF? Wir werden Ihnen in den nächsten Wochen jeweils eine Leseprobe aus der aktuellen Ausgabe präsentieren und wenn es ihnen gefällt:

Steigende Zinsen sind Gift für Immobilien-Werte, da sie die Finanzierung der Zukäufe verteuern. Mit durchschnittlich 7,1 Jahren verfügt Defama aber über die längste Zinsbindung am Gewerbeimmobilien-Markt. Zudem seien die Mietverträge an die Inflation gekoppelt, wie uns CEO Matthias Schrade verrät. Mit den Preisen steigen also auch die Mieteinnahmen, wodurch zinsgetriebene höhere Finanzierungskosten abgefedert werden können.

Operativ läuft es bei den Berlinern, deren Geschäftsmodell als Vermieter von Nahversorgungszentren sich in der Pandemie als äußerst resilient erwiesen hat, zudem bestens: Zukäufe und Mietanpassungen ließen die annualisierten Funds From Operations im lfd. Gj. auf 9,5 Mio. Euro klettern. Das Jahresziel von 10 Mio. (Vj.: 7,1 Mio.) Euro soll mit den Hj.-Zahlen erhöht werden, wie Schrade, der zuletzt selbst beherzt eigene Aktien kaufte, am Mittwoch (29.6.) vermeldete.

Wer zur Diversifikation auf Immobilien-Aktien setzt, kommt an Defama nicht vorbei. Wir steigen bis 25,00 Euro wieder ein. Stopp: 18,45 Euro.

DEFAMA Aktie Chart – Powered by GOYAX.de

Zum Gastbeitrag: Die Inhalte dienen ausschließlich der Information und stellen weder eine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes dar noch sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Dieser Bericht ist keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen sowie für Vermögensschäden wird keine Haftung übernommen.