DEEP Robotics gelingt Durchbruch bei der autonomen Suche mit vierbeinigen Robotern

Hangzhou, China, 29. März 2023 (ots/PRNewswire) -DEEP Robotics Co., ein weltweiter Pionier bei der Entwicklung und industriellen Anwendung von vierbeinigen Robotern, hat heute bekannt gegeben, dass ein Team von fünf Jueying X20-Robotern in einem Versuch mit acht verschiedenen Szenarien in einer 3.000 Quadratmeter großen unbekannten Umgebung erfolgreich eine Reihe von autonomen, kollaborativen Suchen durchgeführt hat.Bei simulierten Notfallsuchen mussten die Roboter brennbare und explosive Gegenstände bergen und verletzte Personen retten. Zu diesem Zweck wurden die fünf X20-Roboter jeweils mit einer hochauflösenden Panoramakamera, einem LiDAR und einem Mesh-Netzwerk ausgestattet. Sie koordinierten sich, um verschiedene Suchbereiche abzudecken und die Aufgaben zu erledigen.„Notfallsuch- oder Standorterkundungsteams sehen sich häufig mit Herausforderungen wie unzureichenden Standortdaten und Risiken für ihre persönliche Sicherheit konfrontiert. In diesem Bereich können Roboter wertvolle Hilfe leisten", so Wei Tang, Leiter der Abteilung Algorithm Engineering bei DEEP Robotics.Die Umgebung des Standorts wird mit Hilfe von Lasertechnologie und einem synchronen Kartierungs- und Positionierungsalgorithmus kartiert. So können jedem einzelnen Roboter über einen kollaborativen Mechanismus in Echtzeit verschiedene Erkundungsgebiete und Ziele zugewiesen werden. Dadurch sind die Roboter in der Lage, große unbekannte Gebiete mittels autonomer Navigation und Routenführung abzusuchen.Wei Tang erklärte dazu: „Der Erfolg dieser Studie ebnet den Weg für den künftigen Einsatz von vierbeinigen Robotern in schwierigen und risikoreichen Umgebungen, die Menschen bei lebensbedrohlichen Aufgaben unterstützen oder ersetzen und gleichzeitig die Geschwindigkeit und Genauigkeit bei Notfallrettungseinsätzen erhöhen."Der bahnbrechende Test wurde durch den fortschrittlichen DEEP Robotics-Algorithmus für die autonome, koordinierte Erkundung mit mehreren Robotern ermöglicht. Dank des hocheffizienten Datenverkehrs und der Bewegungskoordination zwischen den fünf X20-Robotern können diese in sehr dynamischen Umgebungen navigieren und autonom den effizientesten Pfad wählen, wobei sie alternative Routen berechnen.Details der Studie und die Forschungsergebnisse wurden vom Institute of Electrical and Electronics Engineers veröffentlicht [1].Der X20 ist die neueste Version der Jueying-Serie von DEEP Robotics, die 2021 auf den Markt kam und seither erfolgreich in der Industrie eingesetzt wird. Zu seinen Einsatzgebieten gehören Strominspektionen, Notfallrettungen, Inspektionen im Bereich öffentliche Sicherheit, Inspektionen von Tunneln, Bergwerken und Industrieanlagen sowie Baustellenerkundungen.[1] Towards Coordinated Multi-Robot Exploration under Bandwidth-constrainedConditions, 24. Januar 2023, Institute of Electrical and Electronics Engineers,https://ieeexplore.ieee.org/document/10018691/authors#authorsInformationen zu DEEP RoboticsDEEP Robotics Company Ltd. ist einer der weltweiten Pioniere in der Entwicklung von vierbeinigen Robotern und war das erste Unternehmen, das die industriellen Anwendungen dieser Roboter in Asien erforschte. Es war das erste Unternehmen, das in China vollständig autonome Inspektionen mit vierbeinigen Robotern durchführte.DEEP Robotics wurde 2017 gegründet und hat mit Jueying eine eigene Roboterserie entwickelt, die aktuell bereits in den Bereichen Sicherheitsinspektion, Erkundung, Menschenrettung und einer Vielzahl anderer Anwendungen eingesetzt wird. In dem Maße, in dem der Roboter immer ausgeklügelter wird, finden sich auch neue Einsatzmöglichkeiten für ihn.Das Team von DEEP Robotics besteht zu mehr als 60 % aus Forschern und Entwicklern. Die Mitglieder des Kernteams des Unternehmens haben ihre Doktortitel und andere postgraduale Qualifikationen an führenden Universitäten in aller Welt erworben.Das Unternehmen arbeitet mit zahlreichen führenden Institutionen, Unternehmen und Universitäten zusammen, um die Technik und Anwendung von vierbeinigen Robotern kontinuierlich weiterzuentwickeln. Zu diesen Partnern gehören Tencent, Alibaba, die Tsinghua University und die University of Edinburgh.Der vierbeinige Jueying-Roboter von DEEP Robotics, der etwa die Größe eines Rettungshundes hat, hat in den Medien große Aufmerksamkeit erregt, insbesondere in Science Robotics, IEEE Spectrum, Nikkei, CNBC und BBC sowie in zahlreichen Fachzeitschriften.Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Website oder wenn Sie uns auf sozialen Medien folgen:Website: www.deeprobotics.cn/en/LinkedIn: www.linkedin.com/company/deep-robotics/YouTube: www.youtube.com/@deeprobotics8601Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2043088/autonomous_search_trial_DEEP_Robotics_quadrupedal_robots.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/deep-robotics-gelingt-durchbruch-bei-der-autonomen-suche-mit-vierbeinigen-robotern-301785041.htmlPressekontakt:Edward Qian,+86-15967162719,qianxiaoyu@deeprobotics.cnOriginal-Content von: DEEP Robotics, übermittelt durch news aktuell