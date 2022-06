DEEPKI ÜBERNIMMT FABRIQ, DIE FÜHRENDE SAAS-LÖSUNG DER BRANCHE IN GROßBRITANNIEN

Berlin (ots/PRNewswire) -Deepki (https://www.deepki.com/de/), einer der weltweit führenden Anbieter einer umfassenden ESG-Data-Intelligence-Plattform für den Immobiliensektor, kündigt die Übernahme des in Großbritannien ansässigen Wettbewerbers Fabriq (https://fabriq.space/) als Teil seiner ehrgeizigen internationalen Wachstumsstrategie an. Dieser Schritt folgt auf die Ankündigung einer neuen Finanzierungsrunde in Höhe von 150 Millionen Euro (https://content.deepki.com/hubfs/DE_Deepki_fundraising_announcement_release.pdf) im März 2022.Seit 2014 begleitet Deepki Immobilien-Stakeholder bei der Optimierung ihrer ESG-Performance (https://www.deepki.com/de/loesungen/immobilieneigentuemer/) und Wertsteigerung ihrer Portfolios. Die Übernahme festigt die starke Position von Deepki in Europa, wo das Unternehmen bereits Standorte in Paris, London, Berlin, Mailand und Madrid hat.Fabriq wurde 2011 mit der Ambition gegründet, das Gebäude-Management unter Einbeziehung von Umweltaspekten grundlegend zu verändern. Die firmeneigene SaaS-Lösung Fabriq OS konzentriert sich auf die Energieeffizienz von Immobilien und verfügt über ergänzende Funktionen zu Deepkis Plattform.Vincent Bryant, CEO und Co-Founder von Deepki, kommentiert die Übernahme wie folgt:"Fabriq genießt einen ausgezeichneten Ruf in der Branche. Die Technologien von Fabriq sind komplementär zur Plattform Deepki Ready und in Kombination mit unseren ESG-Experten ist Fabriq ein interessanter Partner für den globalen Ausbau unserer Aktivitäten.Es gibt eine große Chance für uns, den gewerblichen Immobiliensektor zu unterstützen, sein Net-Zero-Ziel zu erreichen. Investoren müssen erkennen, dass viel mehr Mittel in Net-Zero-Strategien (https://content.deepki.com/en_deepki_white_paper_esg?utm_medium=website&utm_source=whitepaperpage&utm_campaign=04_2022_EN_ESG_WHITE_PAPER) fließen müssen und dass sie möglicherweise noch nicht über das nötige Fachwissen oder die Ressourcen verfügen, um die enorme Herausforderung des Klimawandels zu bewältigen."Svenja Eisner, Head of Deepki Deutschland, sagt: „Mit der Übernahme von Fabriq stärken wir als einer der weltweit führenden Anbieter auch unser geschäft. Wir können unseren lokalen Kunden weitere Leistungen zur CO2-Einsparung anbieten. Wir freuen uns darauf mit der jetzigen Übernahme die steigende Nachfrage nach einer verbesserten ESG-Leistung im deutschen Gebäudesektor zu bedienen."Benjamin Kott, Gründer von Fabriq, ergänzt: "Wir begrüßen es, Deepki auf dem globalen Wachstumskurs zu begleiten und seine Führungsposition zu festigen. Gemeinsam bieten die Unternehmen ein unübertroffenes Leistungsangebot, wenn es darum geht, Immobilieneigentümern zu helfen, fundierte Entscheidungen zur Verbesserung der Nachhaltigkeit und Performance von Gebäuden zu treffen."Die SaaS-Plattform von Deepki (https://www.deepki.com/de/loesungen/kompetenzen/) ermöglicht es Kunden, alle relevanten Daten zu sammeln und sich einen umfassenden Überblick über die ESG-Performance ihres Immobilien-Portfolios zu verschaffen. Die Nutzung der Plattform wird von Experten unterstützt, die mit Deepkis Kunden von der Datenerfassung und -analyse bis hin zur Definition und Umsetzung von ESG-Strategien zusammenarbeiten.Pressekontakt:Email: clare@andersoncommsconsultancy.com,Mobile: +44 (0) 7958 665 883Original-Content von: Deepki, übermittelt durch news aktuell