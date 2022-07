DEDO Media GmbH nimmt neue Dimensionen an: Berliner Unternehmen wächst weiter und sucht 15 neue Mitarbeiter

Berlin (ots) -Die DEDO Media GmbH, eine Online-Marketing-Agentur mit Sitz in Berlin, sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt 15 neue Mitarbeiter. Besonders gefragt sind Mitarbeiter im Bereich Vertrieb. Aber auch in der Kundenbetreuung, im Backoffice und im Bereich Marketing wird dringend Unterstützung benötigt. Die Stellen bei der DEDO Media GmbH sind ab sofort verfügbar.Geschäftsführer Dennis Dominguez: "Die Nachfrage nach unseren Angeboten ist in den letzten Monaten stark angestiegen. Wir wollen unser Team daher nun schnell weiter ausbauen. Dafür suchen wir Kolleginnen und Kollegen, die mit uns gemeinsam wachsen wollen."Aktuell ist die DEDO Media GmbH dafür zuständig, ihre Kunden durch modernes Social-Media-Recruiting, Social-Media-Management und Employer Branding dabei zu unterstützen, eine attraktive Arbeitgebermarke aufzubauen und dadurch Fachkräfte für ihr Unternehmen zu gewinnen. Zu den Kunden zählen sowohl kleine, mittlere als auch namhafte Unternehmen. Mit innovativen Personalkampagnen erreicht die DEDO Media GmbH gezielt Fachkräfte aus der Region ihrer Kunden und spricht nicht nur aktiv Suchende, sondern vor allem Kandidaten auf dem passiven Stellenmarkt an. Das Unternehmen wurde 2019 gegründet und hat bereits hunderte Unternehmen dabei unterstützt, ihre offenen Stellen planbar mit Fachkräften zu besetzen. Jetzt folgt der nächste Schritt in Richtung Unternehmenswachstum. Das Team umfasst aktuell bereits 20 Mitarbeiter und soll in den nächsten Monaten um weitere 15 anwachsen."Für uns als Arbeitgeber sprechen viele Gründe: Wir bieten einen sicheren Arbeitsplatz mit einem modernen Büro in Top-Lage am Potsdamer Platz. Unser hochmotiviertes Team profitiert von überdurchschnittlicher Bezahlung, Weihnachtsgeld und jährlichen Gesundheitsbudgets, zum Beispiel für kostenfreie Massagen oder einer Facharztterminvereinbarung in wenigen Tagen. Zudem sind wir TÜV-zertifiziert - wir wurden von Fairfamily als TOP Arbeitgeber ausgezeichnet und von Kununu zur Top Company ernannt", so der Geschäftsführer. Darüber hinaus bietet die DEDO Media GmbH umfangreiche Weiterbildungsmöglichkeiten, digitale Schulungsplattformen und regelmäßige Teamevents. Wir verfolgen im Team alle gemeinsame Ziele, pflegen eine gute Feedback-Kultur und ziehen an einem Strang", erläutert Dennis Dominguez.Mehr Informationen finden Bewerber unter www.karriere.dedomedia.de. (https://www.karriere.dedomedia.de)Pressekontakt:DEDO Media GmbHDennis DominguezE-Mail: kontakt@dennisdominguez.deWebseite: https://www.dennisdominguez.dePressekontakt:Ruben SchäferE-Mail: redaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: DEDO Media GmbH, übermittelt durch news aktuell