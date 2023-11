DECATHLON übernimmt Bergfreunde

Lille, Frankreich (ots) -DECATHLON freut sich, die Übernahme von Bergfreunde, einem Online-Fachhändler für Bergsport-, Kletter- und Outdoorausrüstung, bekannt zu geben. Der Kaufvertrag, der am 24. November unterzeichnet wurde, steht noch unter dem Vorbehalt der behördlichen Genehmigung.Bergfreunde wurde 2006 in Deutschland gegründet und hat eine starke Präsenz in elf europäischen Ländern: Deutschland, Österreich, der Schweiz, Dänemark, Frankreich, Finnland, Italien, den Niederlanden, Spanien, Schweden und Großbritannien. Darüber hinaus betreibt Bergfreunde eine europäische E-Commerce-Plattform.Mit dieser bedeutenden Investition will DECATHLON die Führung von Bergfreunde langfristig unterstützen, damit das Unternehmen seinen starken Entwicklungs- und Wachstumskurs fortsetzen kann. Die Partnerschaft wird den fachkundigen und engagierten Kund:innen von Bergfreunde, seinen Partnern und seinen Teams zugute kommen.Die Übernahme steht im Einklang mit der Entwicklungsstrategie von DECATHLON und bietet DECATHLON die Möglichkeit, über ein vollständig digitales Geschäftsmodell neue Kund:innen im Outdoor-Premium-Marktsegment zu erreichen und gleichzeitig seine Präsenz in mehreren wichtigen Märkten in Europa auszubauen.Diese Investition stellt eine echte Partnerschaft zwischen zwei Marken dar, die die gleichen menschlichen Werte und das gleiche Engagement für die Menschen und den Planeten teilen.Mit Vollzug der Transaktion bleibt Bergfreunde eine autonome und unabhängige Tochtergesellschaft, die unter der Marke Bergfreunde firmiert und deren aktuelles Geschäftsmodell unverändert bleibt. Das Bergfreunde-Management bleibt in seinen derzeitigen Rollen bestehen.Barbara Martin Coppola, Chief Executive Officer von DECATHLON, sagt: "Diese strategische Partnerschaft wird es DECATHLON ermöglichen, unser globales Outdoor-Angebot mit einem anerkannten und geschätzten Premium-Pure-Player zu stärken. Mit einer starken Präsenz in mehreren europäischen Märkten, darunter Deutschland, Europas größtem Outdoor-Markt, wird Bergfreunde neben Fahrradspezialist Alltricks unser Ökosystem bereichern. Wir sind entschlossen, das Bergfreunde Team dabei zu begleiten, ihre Entwicklung im Interesse ihrer Kunden und Partner weiter voranzutreiben, um Menschen durch die Wunder des Sports zu bewegen.""DECATHLON ist ein finanzstarker und langfristig operierender Partner und wir sind zuversichtlich, dass DECATHLON der richtige Partner für uns ist, um in die nächste Wachstumsphase einzutreten. Wir freuen uns darauf, von DECATHLONs Führungsrolle in den Bereichen Nachhaltigkeit, Internationalisierung und Skalierung zu profitieren", erklärt Matthias Gebhard, Managing Director der Bergfreunde GmbH. "Bergfreunde hat unter der Eigentümerschaft von Backcountry ein bedeutendes Wachstum erlebt, und wir sind dankbar für unsere erfolgreiche Zusammenarbeit."ÜBER DECATHLONDECATHLON ist der weltweit größte Sportartikelhändler mit über 1.700 Geschäften in mehr als 70 Ländern. Mit seinem integrierten Geschäftsmodell ist DECATHLON auf die Entwicklung und Herstellung innovativer Sportartikel spezialisiert, die Menschen auf der ganzen Welt durch die Wunder des Sports begeistern und bewegen.ÜBER BERGFREUNDEDie Bergfreunde GmbH ist ein Online-Fachhändler für Bergsport-, Kletter- und Outdoorausrüstung. Das Sortiment umfasst 40.000 Artikel von über 900 Marken für den ambitionierten Kletterer, den Expeditionsbergsteiger und den sport- und naturbegeisterten Großstädter. Der Online-Pure-Player vertreibt das Sortiment ausschließlich über den Online-Shop, der für insgesamt zwölf europäische Märkte individualisiert und lokalisiert ist, u.a. in den Niederlanden und Frankreich. Der Outdoor-Onlinehändler beschäftigt am Verwaltungsstandort Kirchentellinsfurt und Logistikstandort Ergenzingen bei Tübingen mehr als 600 Mitarbeiter:innen. Geschäftsführer sind Matthias Gebhard und Ronny Höhn.Pressekontakt:DECATHLON Deutschland: Hanna Beck, hanna.beck@decathlon.comDECATHLON Group: Olivier Pedro-Jose, international.media@decathlon.comOriginal-Content von: DECATHLON Deutschland SE & Co. KG, übermittelt durch news aktuell