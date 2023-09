DECATHLON ernennt neuen CEO für den deutschen Markt

Plochingen (ots) -Der globale Sportartikelhersteller und -händler Decathlon ernennt mit sofortiger Wirkung Arnaud Sauret zum neuen CEO von Decathlon Deutschland. Der 50-Jährige verantwortete die vergangenen vier Jahre das Decathlon-Wachstum als Geschäftsführer in Malaysia. Zuvor war er in Russland, Moskau, für das Produktangebot und die Produktion zuständig.WerdegangArnaud Saurets Decathlon-Geschichte begann 1996 als Verkäufer in Dortmund. Während der nächsten zehn Jahre baute er sein Fachwissen im Retail-Bereich auf und entwickelte sich vom Team- und Organisationsleiter bis hin zum Filialleiter in Deutschland. 2006 zog es Sauret dann nach Frankreich, wo er zunächst bei der Decathlon Eigenmarke Solognac als Supply und anschließend als Produkt Manager tätig war. Im Anschluss war er Regionalmanager bei Decathlon Frankreich, bevor er in Russland die spannende Herausforderung übernahm, das komplette Produktangebot und die Produktion zu verantworten. In den letzten vier Jahren lenkte Sauret mit unermüdlichem Elan und strategischem Geschick als CEO das aufstrebende Decathlon-Wachstum in Malaysia."Ich freue mich sehr, wieder zurück nach Deutschland zu kommen", so Arnaud Sauret zu seiner Ernennung. "Es macht mich wahnsinnig stolz zu sehen, wie Decathlon Deutschland in den vergangenen Jahren gewachsen ist. Das Team besteht heute aus mehr als 6.000 Mitarbeiter:innen, wir sind an über 80 Standorten in Deutschland vertreten, und haben zuletzt in 2022 ein Rekordergebnis von 1,06 Mrd. EUR Bruttoumsatz erzielt. Ich freue mich, diese erfolgreiche Reise gemeinsam mit allen weiterzugehen. Ein großes Lob an das gesamte Team und auch an André!"Der bisherige Decathlon Deutschland-Chef André Weinert wurde von dem Sportartikelhersteller und -händler zum Decathlon Leader für Zentral-, Ost- und Südosteuropa (CESEE) (https://einblicke.decathlon.de/presse/pressekit/andre-weinert-wird-ceo-cesee/) ernannt.Ziele bis 2026Mit Arnaud Sauret an der Führungsspitze arbeitet Decathlon Deutschland weiterhin an dem Ziel, bis 2026 die erste Adresse für Sport (https://einblicke.decathlon.de/presse/pressekit/decathlon-deutschland-knackt-umsatzmilliarde/) in Deutschland zu werden. Dabei fokussiert sich der Sportriese zukünftig neben seinem breiten Produktangebot zum fairen Preis, auch vermehrt auf seine hochtechnischen Produkte für ambitionierte Sportlerinnen und Sportler und den Ausbau nachhaltiger Services wie Reparaturen, Second Use (https://einblicke.decathlon.de/presse/pressekit/ausbau-second-use/) und Buy Back (https://einblicke.decathlon.de/presse/pressekit/buy-back-fuer-textilien/).Pressekontakt:Hanna Beckhanna.beck@decathlon.comOriginal-Content von: DECATHLON Deutschland SE & Co. KG, übermittelt durch news aktuell