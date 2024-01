DEAG Deutsche Entertainment Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Verhältnis zueinander gesetzt werden. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Bei Deag Deutsche Entertainment wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage auf 14,81 Punkte geschätzt, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt jedoch an, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Zusammenfassend erhält Deag Deutsche Entertainment eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt der Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs eine Abweichung von +28,41 Prozent, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Dasselbe gilt für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, der ebenfalls zu einem positiven Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.

Die Diskussionen auf sozialen Medien zeigen, dass in den vergangenen Wochen insgesamt überwiegend negative Meinungen und Themen rund um Deag Deutsche Entertainment vorherrschen. Aus diesem Grund wird das Unternehmen von unserer Redaktion als "Schlecht" eingestuft, basierend auf der Anlegerstimmung.

Das langfristige Stimmungsbild und das Diskussionsniveau im Internet zeigen jedoch eine positive Entwicklung, was zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt wird Deag Deutsche Entertainment bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes mit "Gut" bewertet.