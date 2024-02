DEAG Deutsche Entertainment Aktie: Es geht auch anders!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Für den Deag Deutsche Entertainment-RSI liegt die Ausprägung derzeit bei 63,33, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 64,71, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für den Zeitraum von 25 Tagen führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral".

Bei der Berücksichtigung von weichen Faktoren wie dem Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität der Deag Deutsche Entertainment-Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufwies. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

In Bezug auf die technische Analyse wird auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses die Deag Deutsche Entertainment derzeit ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 6,41 EUR, während der Kurs der Aktie bei 6,2 EUR um -3,28 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 7,12 EUR, was einer Abweichung von -12,92 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum zu einem "Schlecht"-Wert macht. Insgesamt führt dies zu einer Einstufung als "Neutral".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv für die Deag Deutsche Entertainment-Aktie. Negative Diskussionen waren kaum zu verzeichnen, während die Anleger sich größtenteils neutral eingestellt haben. Die Redaktion bewertet die Aktie daher insgesamt mit einem "Gut". Das Anleger-Sentiment wird dementsprechend als "Gut" eingestuft.