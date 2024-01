DEAG Deutsche Entertainment Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Die Deutsche Entertainment-Aktie wurde in den letzten 200 Handelstagen mit einem Durchschnittsschlusskurs von 6,25 EUR bewertet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 7,3 EUR, was einer Steigerung von 16,8 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 6,71 EUR liegt mit einem Schlusskurs von 7,3 EUR um 8,79 Prozent darüber, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Deag Deutsche Entertainment-Aktie eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben kein eindeutiges Signal zur Einschätzung und Stimmung rund um den Titel. In den vergangenen Tagen wurden überwiegend negative Themen angesprochen, daher wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft. Zusammenfassend wird die Aktie von Deag Deutsche Entertainment bezüglich der Anlegerstimmung als "Neutral" angemessen bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage beträgt 43, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Der RSI der letzten 25 Handelstage beträgt 48, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Analyse der RSIs ergibt somit insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung der Deag Deutsche Entertainment-Aktie über einen längeren Zeitraum zeigen eine unterdurchschnittliche Aktivität und Stimmungsänderung. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" in diesem Punkt.