DEAC und DLC ziehen 30-Millionen-Euro-Investition für Rechenzentren und Netzentwicklung im Baltikum an

Riga, Lettland (ots/PRNewswire) -DEAC in Lettland und Data Logistics Center (DLC) in Litauen haben von der SEB Bank ein Darlehen in Höhe von 30 Mio. Euro und einer Laufzeit von 10 Jahren zur weiteren Erweiterung der Telekommunikationsinfrastruktur im Baltikum mit Schwerpunkt auf Rechenzentren und Glasfasernetzen erhalten.„Die Investition der SEB Bank wird hauptsächlich den Bau des neuen, dritten DEAC-Rechenzentrums in Riga, Lettland, finanzieren, das eines der nachhaltigsten in der Region sein wird. Es wird auch in den Ausbau der DLC-Rechenzentren in Vilnius, Litauen, und der Glasfasernetze fließen", sagt Andris Gailitis, CEO von DEAC und DLC. Beide Unternehmen sind Betreiber von Carrier-neutralen Rechenzentren für Cloud Computing und IT-Infrastrukturlösungen und gehören zu Baltic Rezo, einem Unternehmen im Besitz des Quaero European Infrastructure Fund II (QEIF II), der in Infrastrukturprojekte in ganz Europa investiert und von der Vermögensverwaltungsgesellschaft Quaero Capital verwaltet wird.„Wir engagieren uns nach wie vor im Baltikum und bauen dort hochwertige, effiziente und umweltneutrale kritische Infrastrukturen. Wir freuen uns, dass wir diese langfristige Beziehung zur SEB Bank aufbauen konnten", sagt Sébastien Bourget, Quaero Capital Managing Partner.Das neue Rechenzentrum in Lettland wird äußerst energieeffizient sein. Es wird einen Stromverbrauchskoeffizienten von weniger als 1,3 haben, was anzeigt, wie effizient ein Rechenzentrum Strom nutzt, um IT-Ausrüstung reibungslos zu betreiben. Das neue Rechenzentrum wird vollständig mit Strom aus erneuerbaren Quellen betrieben, und die Notstromgeneratoren werden mit Neste MY-Diesel betrieben, der aus hydriertem Pflanzenöl (HVO) besteht, das aus erneuerbaren Rohstoffen hergestellt wird.Das Rechenzentrum wird vom Uptime Institute, einer internationalen Zertifizierungsorganisation, eine Tier III-Zertifizierung für die Planungsunterlagen und die gebaute Anlage erhalten. Damit wird bestätigt, dass die Einrichtungen, die technische Infrastruktur und das Rechenzentrum den höchsten internationalen Standards entsprechen. Das gesamte Rechenzentrum wird mit den neuesten und effizientesten Technologien gebaut, um den wachsenden Energiebedarf des Rechenzentrums zu decken.„Digitalintensive (Digital-intensive) Arbeit und ein digitaler Lebensstil erzeugen immer größere Datenmengen, wobei für die nächsten Jahre ein jährliches Wachstum von etwa einem Fünftel prognostiziert wird. Da mehr Informationen von datenintensiven Unternehmen generiert werden, ist die Entwicklung von Internet- und Telekommunikationsinfrastrukturen für die Speicherung, den Zugriff und die Verwaltung der ständig wachsenden Datenmengen von entscheidender Bedeutung. Das Darlehen der SEB-Bank wird dazu beitragen, diese wichtige Infrastruktur in den baltischen Staaten aufzubauen und die nachhaltige digitale Transformation in unserer Gesellschaft und unserem Geschäft zu beschleunigen", so Vilius Juzikis, Verwaltungsratsmitglied und Head of Corporate Banking von SEB Bank Management.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2158378/DEAC_data_center_Riga.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2158379/DEAC_and_DLC_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/deac-und-dlc-ziehen-30-millionen-euro-investition-fur-rechenzentren-und-netzentwicklung-im-baltikum-an-301882210.htmlPressekontakt:Maria Bergere,MBergere@deac.eu,+371 2599 1155Original-Content von: SIA Digitalas Ekonomikas Attistibas Centrs (DEAC), übermittelt durch news aktuell