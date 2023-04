DDN und Helmholtz Munich veranstalten Life Sciences Field Day 2023 zum Austausch von Forschungserkenntnissen und Best Practices

Chatsworth, Calif. (ots/PRNewswire) -Führende Experten aus dem Bereich Life Sciences sprechen auf dem Campus von Helmholtz Munich über die neuesten Trends, Herausforderungen und Lösungen im Bereich Datenmanagement, Datenspeicherung und Datenanalyse.DDN® (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3835622-1&h=2373217500&u=https%3A%2F%2Fwww.ddn.com%2F&a=%C2%AE), der führende Anbieter von Lösungen für künstliche Intelligenz (KI) und Multicloud-Datenmanagement, lädt zum Life Sciences Field Day 2023 (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3835622-1&h=2562706417&u=https%3A%2F%2Fwww.ddn.com%2Fcompany%2Fevents%2F2023-life-sciences-field-day%2F&a=Life+Sciences+Field+Day+2023) ein, den das Unternehmen gemeinsam mit Helmholtz Munich (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3835622-1&h=1316663344&u=http%3A%2F%2Fwww.helmholtz-munich.de%2F&a=Helmholtz+Munich) am 4. Mai 2023 auf dem Campus des Forschungszentrums veranstalten wird.Die wissenschaftliche Bedeutung der Forschung auf dem Gebiet der Life Sciences nimmt weiterhin stark zu – ebenso wie deren Auswirkungen auf die Gesellschaft. In der wissenschaftlichen Grundlagenforschung und im klinischen Umfeld kommen mittlerweile neue KI-basierte Verfahren zur Anwendung. Überdies verspricht der interdisziplinäre Dialog über verschiedene Teilbereiche hinweg einen Zeitgewinn bei strategischen Forschungsprojekten.In diesem Sinne ist der Life Sciences Field Day 2023 eine ausgezeichnete Gelegenheit zur Begegnung mit innovativen Köpfen aus Forschung und Industrie. Hier kommen Fachleute aus Wissenschaft, Pharmazie, Biotech und Forschungseinrichtungen zum Gespräch über neueste Trends, Herausforderungen und Lösungen im Bereich Datenmanagement, Datenspeicherung und Datenanalyse zusammen.„Wir freuen uns, auf dem Life Sciences Field Day 2023 führende Köpfe aus der Life-Sciences-Forschung zu einem Austausch von Know-how, Erfahrungen und Best Practices zusammenzubringen", sagte Tommaso Cecchi, Senior Director of Sales EMEA, DDN. „In Vorträgen aus verschiedenen Branchen, wie Landwirtschaft, Humangenetik und KI-Computing, können Teilnehmerinnen und Teilnehmer mehr über erfolgreiche Methoden erfahren und die so gewonnenen Erkenntnisse zur Beschleunigung ihrer eigenen datengetriebenen Arbeiten nutzen."Zu den Keynote-Speakern zählt Prof. Dr. Fabian Theis, Ordinarius für Biomathematik an der TU München und Direktor des Instituts für Computational Biology am Helmholtz Zentrum München. Prof. Theis wurde 2023 mit dem Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Preis ausgezeichnet, dem renommiertesten Forschungsförderpreis in Deutschland. Teilnehmer haben überdies Gelegenheit zum Besuch von Podiumsdiskussionen, zur Teilnahme an Live-Diskussionen und zum Besuch des Campus von Helmholtz Munich.„Helmholtz Munich widmet sich der Entwicklung von Lösungen für eine gesündere Zukunft. Unsere Spitzenforschung ist der Ausgangspunkt für medizinische Innovationen", sagte Dr. Alf Wachsmann, Head of DigIT Infrastructure & Scientific Computing, Helmholtz Munich. „Wir freuen uns, den Life Sciences Field Day 2023 auszurichten und so dazu beizutragen, gemeinsam mit Fachleuten aus der gesamten Life-Sciences-Community den Weg von der Idee bis zur Anwendung zu beschleunigen."Anmeldungen für den Life Sciences Field Day 2023 am 4. Mai 2023 werden ab sofort entgegengenommen. Weitere Informationen und den Zugang zur Online-Anmeldung finden Sie unter https://www.ddn.com/company/events/2023-life-sciences-field-day/ (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3835622-1&h=920532941&u=https%3A%2F%2Fwww.ddn.com%2Fcompany%2Fevents%2F2023-life-sciences-field-day%2F&a=https%3A%2F%2Fwww.ddn.com%2Fcompany%2Fevents%2F2023-life-sciences-field-day%2F) .Über DDNDDN ist das weltweit größte, nicht börsennotierte Datenspeicherunternehmen und der führende Anbieter von intelligenten Technologie- und Infrastrukturlösungen für Kunden aus den Bereichen Enterprise At Scale, KI und Analytik, HPC, Behörden und Wissenschaft. Über seine Geschäftsbereiche DDN und Tintri liefert das Unternehmen Produkte und Lösungen für KI, Datenmanagement-Software und –Hardware sowie einheitliche Analyse-Frameworks zur Bewältigung komplexer geschäftlicher Herausforderungen in datenintensiven, global tätigen Organisationen. Kunden von DDN profitieren von den flexibelsten, effizientesten und zuverlässigsten Datenspeicherlösungen für Multicloud- oder standortgebundene Umgebungen jeder Größenordnung. In den letzten zwei Jahrzehnten hat sich DDN als bevorzugter Anbieter von Datenmanagementlösungen für mehr als 11.000 Unternehmen, Behörden und Kunden des öffentlichen Sektors einen Namen gemacht. Darunter viele der weltweit führenden Finanzdienstleister, Life-Science-Unternehmen, Fertigungs- und Energieunternehmen, Forschungseinrichtungen sowie Web- und Cloud-Service-Anbieter.Über Helmholtz MunichHelmholtz Munich ist ein Zentrum für biomedizinische Spitzenforschung. Wir entwickeln bahnbrechende Lösungen für eine gesündere Gesellschaft in einer sich schnell verändernden Welt. In interdisziplinären Forschungsteams untersuchen wir die Auswirkungen auf unsere Gesundheit. Mittels künstlicher Intelligenz und Bioengineering beschleunigen wir den Transfer unserer Forschung zugunsten der Gesellschaft in den Bereichen Therapie und Prävention mit Fokus auf Volkskrankheiten, wie Diabetes, Adipositas, Allergien und Lungenerkrankungen. Bei Helmholtz Munich arbeiten mehr als 2.500 Menschen. Unser Sitz ist in Neuherberg, nördlich von München. Wir sind Mitglied der Helmholtz-Gemeinschaft, des mit mehr als 43.000 Mitarbeitenden und 18 Forschungszentren größten Forschungsnetzwerks in Deutschland. 