DDN beschleunigt bei Helmholtz Munich die KI-getriebene Forschung im Dienste der Gesellschaft und Gesundheit

Chatsworth, Kalifornien (ots/PRNewswire) -DDN EXAscaler unterstützt Helmholtz Munich bei der datenintensiven Forschung in den Life Sciences zur schnelleren Erzielung von ErgebnissenDDN® (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3859600-1&h=824970845&u=https%3A%2F%2Fwww.ddn.com%2F&a=%C2%AE), der führende Anbieter von Lösungen für künstliche Intelligenz (KI) und Multicloud-Datenmanagement, gab heute bekannt, dass sich Helmholtz Munich (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3859600-1&h=4062368433&u=http%3A%2F%2Fwww.helmholtz-munich.de%2F&a=Helmholtz+Munich) für DDN zur Beschleunigung seiner KI-getriebenen Forschung entschieden hat. Als Teil der Helmholtz-Gemeinschaft, dem größten Forschungsnetzwerk in Deutschland, ist Helmholtz Munich eines der insgesamt 19 Forschungszentren, die Lösungen und Technologien für die Welt von morgen entwickeln. Die Forschung arbeitet mit KI-Methoden und datenintensiven Computeranwendungen. Dies umfasst beispielsweise die Entschlüsselung von Pflanzengenomen, die Untersuchung von Gewebeproben sowie Kohortenstudien zu Lebewesen und zur Epidemiologie.Die Wissenschaftler und Forscherinnen von Helmholtz Munich suchen ständig nach neuen Wegen zur schnelleren Beantwortung komplexer Fragestellungen. Dies setzt eine verlässliche Lösung voraus, die mit den Anforderungen in der Forschung nachhaltig Schritt halten kann.„Die Erkenntnisse, die Helmholtz Munich aus seiner Forschung gewinnt, bilden die Grundlage für die Medizin von morgen mit konkretem Nutzen für Gesellschaft und Gesundheit", sagte Dr. Alf Wachsmann, Head of DigIT Infrastructure & Scientific Computing, Helmholtz Munich. Die jahrzehntelange Erfahrung, die erstklassige Kundenunterstützung und die leistungsstarke und zuverlässige Architektur von DDN tragen dazu bei, dass unsere Forscherinnen und Forscher ihrer Arbeit konzentriert nachgehen können – heute und in Zukunft."Helmholtz Munich betreibt vier vollständig bestückte SFA® ES7990X-Systeme. Mit ihrem globalen Namensraum ermöglichen sie die einfache Kontrolle und Verwaltung großer Datensätze. Dank der optimierten Arbeitsabläufe und der unübertroffenen Leistung lässt sich die Zeit zur schnelleren Erzielung von Ergebnissen deutlich verkürzen. Ein NVME-basiertes SFA ES400NVX (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3859600-1&h=2892177997&u=https%3A%2F%2Fwww.ddn.com%2Fproducts%2Fsfa-nvme-storage-platforms%2F&a=SFA+ES400NVX)-System mit GPU-Integration sorgt speziell bei intensiven KI-Anwendungen für einen schnelleren Durchsatz mit direkten Datenpfaden zwischen Storage und GPU. Die DDN EXAscaler® (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3859600-1&h=3710312654&u=https%3A%2F%2Fwww.ddn.com%2Fproducts%2Flustre-file-system-exascaler%2F&a=EXAscaler%C2%AE)-Parallel-Filesystem-Appliances beschleunigen die Forschungsprozesse von Helmholtz Munich erheblich. Gleichzeitig sinkt das Risiko, das üblicherweise mit der Erfassung, Verteilung und Analyse von Big Data verbunden ist.„Die Performance von DDN EXAscaler ist nur eine Facette im gesamten Spektrum unserer KI-Storagelösungen und ihren unübertroffenen Fähigkeiten in Bezug auf Sicherheit, Stabilität, Benutzer- und Datenverwaltung. Diese Lösungen wurden mit dem Ziel entwickelt, die anspruchsvollsten Anforderungen in der KI jederzeit skalierbar und durchgängig zu erfüllen", so Kurt Kuckein, Vice President of Marketing bei DDN. „Wir von DDN freuen uns, Helmholtz Munich mit Lösungen zu unterstützen, die es den Forscherinnen und Forschern ermöglichen, sich voll und ganz auf ihre wissenschaftliche Arbeit zu konzentrieren, die unsere Welt ein Stück besser macht."Klicken Sie hier, um mehr über die infrastrukturellen Herausforderungen von Helmholtz Munich und den unmittelbaren Nutzen der Implementierung der DDN-Systeme zur Beschleunigung der biomedizinischen Spitzenforschung in Deutschland zu erfahren.Über DDN DDN ist das weltweit größte, nicht börsennotierte Datenspeicherunternehmen und der führende Anbieter von intelligenten Technologie- und Infrastrukturlösungen für Kunden aus den Bereichen Enterprise At Scale, KI und Analytik, HPC, Behörden und Wissenschaft. Über seine Geschäftsbereiche DDN und Tintri liefert das Unternehmen Produkte und Lösungen für KI, Datenmanagement-Software und –Hardware sowie einheitliche Analyse-Frameworks zur Bewältigung komplexer geschäftlicher Herausforderungen in datenintensiven, global tätigen Organisationen. Kunden von DDN profitieren von den flexibelsten, effizientesten und zuverlässigsten Datenspeicherlösungen für Multicloud- oder standortgebundene Umgebungen jeder Größenordnung. In den letzten zwei Jahrzehnten hat sich DDN als bevorzugter Anbieter von Datenmanagementlösungen für mehr als 11.000 Unternehmen, Behörden und Kunden des öffentlichen Sektors einen Namen gemacht. Darunter viele der weltweit führenden Finanzdienstleister, Life-Science-Unternehmen, Fertigungs- und Energieunternehmen, Forschungseinrichtungen sowie Web- und Cloud-Service-Anbieter.Über Helmholtz MunichHelmholtz Munich ist ein Zentrum für biomedizinische Spitzenforschung. Wir entwickeln bahnbrechende Lösungen für eine gesündere Gesellschaft in einer sich schnell verändernden Welt. In interdisziplinären Forschungsteams untersuchen wir die Auswirkungen auf unsere Gesundheit. Mittels künstlicher Intelligenz und Bioengineering beschleunigen wir den Transfer unserer Forschung zugunsten der Gesellschaft in den Bereichen Therapie und Prävention mit Fokus auf Volkskrankheiten, wie Diabetes, Adipositas, Allergien und Lungenerkrankungen. Bei Helmholtz Munich arbeiten mehr als 2.500 Menschen. Unser Sitz ist in Neuherberg, nördlich von München. Wir sind Mitglied der Helmholtz-Gemeinschaft, des mit mehr als 43.000 Mitarbeitenden und 18 Forschungszentren größten Forschungsnetzwerks in Deutschland. 