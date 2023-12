DDM Aktie: Unbekannte Hammer-Fakten!

Die Stimmung unter den Anlegern in den Diskussionsforen und sozialen Medien in Bezug auf Ddm ist insgesamt neutral. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen ergab, dass in den letzten ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen im Fokus standen, was zu einer neutralen Einschätzung des Titels führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI für die letzten 7 Tage liegt bei 50 Punkten, was bedeutet, dass die Ddm-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem neutralen Rating führt. Der RSI25, der auf einer 25-Tage-Basis berechnet wird, zeigt ebenfalls einen Wert von 50, was wiederum zu einem neutralen Rating führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Kommunikationsfrequenz zeigte ebenfalls weder eine Zunahme noch eine Abnahme von Diskussionsbeiträgen, was zu einem insgesamt neutralen Rating auf dieser Ebene führt.

In der technischen Analyse wird die Ddm auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" eingestuft. Der GD200 liegt bei 21,89 SEK, während der Aktienkurs bei 23 SEK liegt, was einer Abweichung von +5,07 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt bei 23 SEK, was einer Abweichung von 0 Prozent entspricht. Somit erhält die Aktie insgesamt ein Rating von "Gut".