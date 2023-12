DDM Aktie: Lieber erstmal halten!

Weitere Suchergebnisse zu "OHB":

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf betrachtet. Für die Ddm-Aktie zeigt der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen einen Wert von 50, was auf eine neutrale Einstufung hinweist, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein Wert von 50, was ebenfalls auf eine neutrale Einstufung hinweist. Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Einstufung für den RSI.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt in den vergangenen zwei Wochen ebenfalls eine neutrale Bewertung der Ddm-Aktie. Die Mehrheit der Kommentare und Wortmeldungen zu dem Wert waren neutral, was zu der Schlussfolgerung führt, dass die Anleger-Stimmung ebenfalls neutral ist.

In der technischen Analyse zeigt der gleitende Durchschnittskurs der Ddm-Aktie einen Wert von 22,07 SEK, während der aktuelle Kurs bei 23 SEK liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung. Die Distanz zum GD200 beträgt +4,21 Prozent, während der GD50 für die vergangenen 50 Tage bei 23 SEK liegt, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und kaum Änderungen in der Stimmungsrate, was zu einer Gesamteinstufung als neutral führt.

Insgesamt ergibt sich somit für die Ddm-Aktie eine neutrale Bewertung hinsichtlich des RSI, der Anleger-Stimmung, der technischen Analyse und des Sentiments und Buzz im Netz.