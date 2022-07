DCP Midstream Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Dcp Midstream weist am 22.07.2022, 08:27 Uhr einen Kurs von 31.26 USD an der Börse New York auf. Das Unternehmen wird unter "Lagerung und Transport von Öl und Gas" geführt.

Dcp Midstream haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 7,51 und liegt mit 97 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Öl Gas & Kraftstoffverbrauch) von 290,27. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Dcp Midstream auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

2. Analysteneinschätzung: Dcp Midstream erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 5 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Buy" und setzt sich aus 3 "Buy"-, 2 "Hold"- und 0 "Sell"-Meinungen zusammen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Dcp Midstream vor. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (37 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 18,36 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 31,26 USD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Buy"-Empfehlung dar. Dcp Midstream erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Buy"-Bewertung.

3. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Dcp Midstream aktuell 5,18. Damit ergibt sich eine negative Differenz von -1,9 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch". Dcp Midstream bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Sell"-Bewertung.