DCM Holdings Aktie: Rally oder Absturz - das entscheidet sich nun!

Die Aktie von Dcm wird anhand verschiedener Faktoren bewertet. Die Diskussionsintensität im Netz zeigt eine übliche Aktivität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI und einer "Gut"-Einstufung für den 25-Tage-RSI führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass die Aktie derzeit ein "Gut" ist. Der GD200 verläuft 7,77 Prozent über dem Kurs der Aktie, was zu der Einstufung als "Gut" führt. Der GD50 zeigt eine Abweichung von +8,24 Prozent, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment ist neutral, da es weder besonders positive noch negative Ausschläge gab und sich der Meinungsmarkt weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Dcm beschäftigt hat. Insgesamt ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung die Bewertung "Neutral".