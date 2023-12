DCI Database for Commerce and Industry Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Die Aktie von Dci Database For Commerce & Industry wird derzeit unterbewertet, wie aus einer fundamentalen Bewertung hervorgeht. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt bei 14,11, was unter dem Branchendurchschnitt von 76,09 liegt. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation eine durchschnittliche Aktivität. Die Diskussionsintensität hat kaum Änderungen aufgewiesen, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie als "Neutral"-Wert eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie derzeit weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI (Relative Strength Index) mit 62,5 Punkten als auch der 25-Tage-RSI mit einem Wert von 46,89 führen zu einer "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Darüber hinaus verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Aktie derzeit bei 4,36 EUR, was einem Abstand von +14,68 Prozent zum aktuellen Aktienkurs von 5 EUR entspricht. Auch in Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage zeigt sich ein positiver Trend, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Einschätzung der Aktie von Dci Database For Commerce & Industry basierend auf verschiedenen fundamentalen und technischen Kriterien.