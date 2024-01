DCI Database for Commerce and Industry Aktie: Was für ein Plan!

Die technische Analyse der Dci Database For Commerce & Industry zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 4,4 EUR verläuft. Dies bedeutet, dass die Aktie als "Gut" eingestuft wird, da der Aktienkurs bei 4,8 EUR lag und somit einen Abstand von +9,09 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 4,64 EUR, was einer Differenz von +3,45 Prozent entspricht und daher ein "Neutral"-Signal darstellt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Gut".

Im Hinblick auf die Fundamentaldaten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit 14. Das bedeutet, dass die Börse 14,41 Euro für jeden Euro Gewinn von Dci Database For Commerce & Industry zahlt, was 79 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 69. Aufgrund dieser Unterbewertung wird der Titel auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende zeigt sich, dass das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Dci Database For Commerce & Industry aktuell bei 0 liegt. Dies ergibt eine negative Differenz von -22,85 Prozent zum Branchendurchschnitt in der Kategorie "IT-Dienstleistungen". Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz im Internet ergibt sich, dass die Diskussionsintensität in den sozialen Medien langfristig eine mittlere Aktivität zeigt, weshalb diesem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einem langfristigen Stimmungsbild von "Neutral" für die Aktie führt.