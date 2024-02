DCI Database for Commerce and Industry Aktie: Grund zur Sorge?

Die Dci Database For Commerce & Industry schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt für IT-Dienstleistungen. Mit einem Unterschied von 23,85 Prozentpunkten (0 % gegenüber 23,85 %) wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Dci Database For Commerce & Industry neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den vergangenen Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessierten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute als "Neutral" eingestuft.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt aktuell 13,18 und liegt damit 82 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: IT-Dienstleistungen) von 72. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb sie in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 und 25 Tagen an. Der RSI der Dci Database For Commerce & Industry liegt bei 44,44, was als "Neutral" betrachtet wird. Der RSI25 für die Aktie bewegt sich bei 63, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.