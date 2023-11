DCI Database for Commerce and Industry Aktie: Alles andere als uninteressant …

Weitere Suchergebnisse zu "DCI":

Investoren: Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Dci Database For Commerce & Industry eingestellt waren. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren überwiegend neutral. Basierend auf unserer Stimmungsanalyse erhält Dci Database For Commerce & Industry daher eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt bewertet die Redaktion die Anlegerstimmung bezüglich Dci Database For Commerce & Industry als "Neutral".

Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Dci Database For Commerce & Industry-Aktie liegt bei 24. Auf dieser Basis ist die Aktie überverkauft und erhält eine "Gut"-Bewertung. Im Vergleich dazu beträgt der RSI auf 25-Tage-Basis 45,33, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird die Aktie auf Basis des 25-Tage-RSI als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung eine "Gut"-Bewertung für Dci Database For Commerce & Industry.

Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, und wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Dci Database For Commerce & Industry-Aktie beträgt aktuell 4,31 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 4,9 EUR liegt. Dies zeigt eine Abweichung von +13,69 Prozent. Auf dieser Basis erhält Dci Database For Commerce & Industry eine "Gut"-Bewertung. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt weist mit einem Wert von 4,57 EUR eine Abweichung von +7,22 Prozent auf, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung für die Aktie führt. Insgesamt erhält Dci Database For Commerce & Industry auf Basis trendfolgender Indikatoren eine "Gut"-Bewertung.

Fundamentale Analyse: Nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) gilt die Aktie von Dci Database For Commerce & Industry als unterbewertet, da das KGV mit 14,11 insgesamt 83 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "IT-Dienstleistungen", der 81,27 beträgt. Aufgrund dieser fundamentalen Analyse erhält die Aktie die Einstufung "Gut".