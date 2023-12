DCC Aktie: Wunder zur Mittagsstunde!

Weitere Suchergebnisse zu "DCC":

Die Aktie von Dcc wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet eingestuft. Mit einem KGV von 17,31 liegt sie insgesamt 52 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Segment "Industriekonglomerate", der bei 36,03 liegt. Somit erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Bewertung "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Dcc-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 4705,59 GBP liegt, während der letzte Schlusskurs bei 5778 GBP lag, was einer Abweichung von +22,79 Prozent entspricht. Auch bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (5163,2 GBP) liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von +11,91 Prozent darüber. Somit wird die Dcc-Aktie auch aus charttechnischer Sicht mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

Die Analysten haben die Aktie der Dcc in den letzten zwölf Monaten insgesamt mit 3 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einstufungen versehen, was zu einer langfristigen Einstufung als "Gut" führt. Obwohl im letzten Monat keine Analystenupdates zu Dcc vorliegen, liegt das Kursziel im Mittel bei 5881 GBP, was eine erwartete Kursentwicklung von 1,78 Prozent darstellt und somit zu einer Gesamteinschätzung als "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich somit aus der fundamentalen, technischen, sentimentalen und analystischen Bewertung eine Gesamteinschätzung der Aktie der Dcc als "Gut".