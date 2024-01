DCC Aktie: Ist das eine Gewinn-Chance?

Weitere Suchergebnisse zu "DCC":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Dcc liegt derzeit bei 17, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Industriekonglomerate" (KGV von 36,58) unter dem Durchschnitt liegt. Aufgrund dieser fundamentalen Kennzahl wird die Dcc-Aktie als unterbewertet betrachtet und erhält eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf den Aktienkurs verzeichnete die Dcc-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 49,02 Prozent, was im Vergleich zum Durchschnitt des Sektors "Industrie" (9,43 Prozent) eine Überperformance von 39,59 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Unternehmen aus der Branche "Industriekonglomerate" beträgt 7,98 Prozent, was bedeutet, dass Dcc mit einer Überrendite von 41,04 Prozent bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine positive Bewertung.

Die Analyse des Sentiments und Buzz im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität rund um die Dcc-Aktie durchschnittlich ist und eine "Neutral"-Einschätzung ergibt. Ebenso blieb die Rate der Stimmungsänderung gering, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher neutral eingestuft.

Abschließend wurde die Dcc-Aktie anhand des Relative Strength Index (RSI) analysiert. Der kurzfristige RSI für die letzten 7 Tage liegt bei 46,78 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt ebenfalls einen neutralen Wert von 38,02, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Dcc-Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung gemäß dieser Analyse.