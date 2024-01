DCC ADR im Check!

Weitere Suchergebnisse zu "DCC":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein bestimmtes Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit und ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse des Finanzmarktes. Bei Dcc liegt der 7-Tage-RSI aktuell bei 46,78 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 38,02, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Dcc bei 17, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 36,58 als unterbewertet angesehen wird, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die Dividendenrendite von Dcc liegt derzeit bei 4,13 Prozent, was etwas niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 4,38 Prozent. Aufgrund dieser geringen Differenz wird die Aktie als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat Dcc im vergangenen Jahr eine Rendite von 49,02 Prozent erzielt, was 39,59 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche beträgt 7,98 Prozent, was bedeutet, dass Dcc aktuell 41,04 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.