DCC ADR Aktie: Das war nur der Anfang!

In den letzten 12 Monaten haben Analysten der Dcc 3 Mal eine Bewertung von "Gut", 0 Mal eine neutrale Bewertung und 0 Mal eine schlechte Bewertung gegeben. Langfristig gesehen erhält die Dcc somit von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Es gab in diesem Monat keine neuen Analystenupdates zu der Dcc. Die Analysten haben auch den aktuellen Kurs von 5702 GBP im Blick. Auf dieser Grundlage erwarten sie eine Entwicklung von 3,14 Prozent und legen ein mittleres Kursziel von 5881 GBP fest. Diese Entwicklung wird als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich somit für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt hat die Dcc in den letzten 12 Monaten eine Performance von 39,45 Prozent erzielt. Ähnliche Aktien aus der Branche "Industriekonglomerate" sind im Durchschnitt um 7,66 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass die Dcc im Branchenvergleich um +31,79 Prozent outperformed hat. Der Sektor "Industrie" hatte eine durchschnittliche Rendite von 9,02 Prozent im letzten Jahr, und die Dcc lag 30,43 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Dcc-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 4740,66 GBP. Der letzte Schlusskurs von 5702 GBP weicht somit um +20,28 Prozent ab, was eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht bedeutet. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (5287,22 GBP) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+7,84 Prozent), was wiederum zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Dcc-Aktie also in der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Was die Dividende betrifft, schüttet die Dcc im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine Dividendenrendite von 3,34 % aus, was 1,05 Prozentpunkte weniger ist als der Durchschnitt von 4,38 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Ertrag niedriger ist als im Branchendurchschnitt.