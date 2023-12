DCC ADR Aktie: Was für ein Erfolg!

Weitere Suchergebnisse zu "DCC":

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 3 Analysten ihre Bewertungen für die Dcc-Aktie abgegeben. Alle 3 Bewertungen waren positiv, was zu einem insgesamt "Gut"-Rating für die Dcc-Aktie führt. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Dcc. Das durchschnittliche Kursziel, das von den Analysten festgelegt wurde, beträgt 5881 GBP, was ein Aufwärtspotenzial von 2,1 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs (5760 GBP) ergibt. Somit wird eine "Neutral"-Empfehlung abgeleitet. Insgesamt erhält Dcc also ein "Gut"-Rating basierend auf dieser Analyse.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich eine Abweichung von +22,77 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 4691,65 GBP mit dem aktuellen Kurs (5760 GBP) vergleicht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), so liegt auch hier der letzte Schlusskurs mit +12,56 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt von 5117,32 GBP. Somit erhält die Dcc-Aktie auch in diesem Bereich ein "Gut"-Rating. Insgesamt wird dem Unternehmen also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik zugesprochen.

Fundamental betrachtet hat die Dcc-Aktie derzeit ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 17,31, was unter dem Branchendurchschnitt von 35,43 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und erhält somit eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf die Dividende weist Dcc eine Dividendenrendite von 4,13 Prozent auf, nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 4,47 Prozent. Daher wird von unserer Redaktion eine "Neutral"-Bewertung abgegeben, da die Aktie als vergleichsweise neutrales Investment betrachtet wird.