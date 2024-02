DCB Holdings Aktie: Vorsicht, Stolperfalle!

Die Coolpoint Innonism-Aktie wird aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) liegt bei 0,61 HKD, während der aktuelle Kurs bei 0,57 HKD liegt, was einer Abweichung von -6,56 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 0,62 HKD über dem aktuellen Kurs (0,57 HKD) und weist eine Abweichung von -8,06 Prozent auf. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Coolpoint Innonism-Aktie liegt bei 52, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage Basis beträgt 59,09, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Coolpoint Innonism.

In den letzten Wochen wurde keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Coolpoint Innonism in den sozialen Medien festgestellt. Die Intensität der Beiträge zu der Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Da über Coolpoint Innonism unwesentlich mehr oder weniger diskutiert wurde als normal, führt dies zu einem "Neutral"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Neutral"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bei Coolpoint Innonism in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen Tagen standen insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt, was zu der Einschätzung "Gut" führt. Damit errechnet sich unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein "Gut".