DBV Technologies Aktie: Wie schlimm ist es wirklich?

Die Biotechnologie-Aktie Dbv schüttet derzeit Dividenden aus, die nur leicht unter dem Branchendurchschnitt liegen. Die Differenz beträgt 0 Prozentpunkte. Aufgrund dieser geringen Abweichung erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Bewertung "Neutral".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Dbv-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 2,88 EUR lag, während der aktuelle Kurs bei 1,45 EUR liegt. Dies ergibt eine Abweichung von -49,65 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 2,13 EUR unter dem aktuellen Schlusskurs (-31,92 Prozent), was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Dbv-Aktie beträgt aktuell 79, was bedeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage liegt mit einem Wert von 82,95 im überkauften Bereich, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Die Analyse der RSIs zeigt insgesamt ein "Schlecht"-Rating für die Dbv-Aktie.

Die Stimmung und das Interesse an der Dbv-Aktie haben sich in den letzten Wochen deutlich verschlechtert. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung für das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien. Die verringerte Aktivität in den Diskussionen der Marktteilnehmer weist auf ein nachlassendes Interesse an der Aktie hin, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Grundlage mit einem "Schlecht" bewertet.