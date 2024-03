DBV Technologies Aktie: Jetzt kommt der Knalleffekt!

Weitere Suchergebnisse zu "DBV Technologies":

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Für die Dbv liegt der RSI bei 24,1, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus, und für die Dbv liegt der RSI bei 63, was auf eine neutrale Situation hinweist und daher ebenfalls als "Gut" eingestuft wird.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat verbessert hat, was zu einer positiven Bewertung führt. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen wurde das Unternehmen mehr als üblich diskutiert und erhielt zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Dbv von 1,43 EUR als "Schlecht"-Signal bewertet, da er sich mit -39,66 Prozent Entfernung vom GD200 (2,37 EUR) befindet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 1,62 EUR auf, was ebenfalls als "Schlecht"-Signal gilt, da der Abstand -11,73 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Dbv-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Was die Dividende betrifft, so hat die Dbv derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 0 Prozent liegt und daher zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Insgesamt erhält die Dbv-Aktie aufgrund der Bewertungen in den verschiedenen Kategorien ein insgesamt "Gut"-Rating.