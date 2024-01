DBV Technologies Aktie: Es wird konkret!

Weitere Suchergebnisse zu "DBV Technologies":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25) auf einen Skalenwert zwischen 0 und 100 normiert. Der aktuelle Dbv-RSI liegt bei 56,16, was einer neutralen Bewertung entspricht. Der RSI25 beträgt 39,13, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung für die nächsten 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein neutrales Rating für die Aktie.

In der technischen Analyse liegt der aktuelle Kurs von Dbv bei 1,78 EUR und damit 1,14 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen neutralen Einschätzung. Betrachtet man hingegen die vergangenen 200 Tage, so ergibt sich eine negative Distanz von -35,04 Prozent zum GD200, wodurch die langfristige Einstufung als "Schlecht" erfolgt. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als neutral bewertet.

Die Stimmung der Anleger bei Dbv in Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Dies zeigt sich in den Äußerungen der letzten zwei Wochen, die insgesamt eine positive Einschätzung für die Aktie ergeben. In den Diskussionen standen vor allem positive Themen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Gesundheitspflege" hat Dbv im vergangenen Jahr eine Rendite von 247,01 Prozent erzielt, was 247,01 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Branchenvergleich der Biotechnologie liegt die Aktie ebenfalls deutlich über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie in diesem Bereich insgesamt mit "Gut" bewertet.